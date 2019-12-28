Наука: Болезнь Альцгеймера глазами невролога

Болезнь Альцгеймера, пожалуй, самое известное неврологическое заболевание. Сегодня – день информирования об этом недуге, и наш ресурс совместно с Центром экстрапирамидных заболеваний ФМБА России не может остаться в стороне от этой проблемы.

Болезнь Альцгеймера — одно из наиболее известных и частых заболеваний головного мозга, которое проявляется в виде деменции у пациентов средней и старшей возрастной группы. Частота заболевания возраст-зависима и достигает в среднем 5% пожилых людей в возрасте 65–80 лет и около 25% в возрасте после 80 лет. Ранние формы заболевания развиваются после 40 лет и отличаются быстрым прогрессированием не только нарушений памяти, но и тяжелым речевым проблемам, что, конечно, значительно усложняет контакт больного с обществом. Несмотря на безусловное присутствие генетической природы заболевания, наследственные формы не отличаются 100% передачей в поколениях и наблюдаются не более, чем в 8-10% всех случаев болезни Альцгеймера.

Существует распространённое мнение, что недуг развивается незаметно. Но это совсем не так. Такие симптомы, как нарушения памяти на текущие события, постоянные повторы одних и тех же историй или вопросов, обеднение речи и появление в ней вычурных «книжных» слов и выражений, трудности ориентации в пространстве и времени, отсюда сочетающийся с этим страх путешествий в одиночку даже на незначительные расстояния просто не могут остаться незамеченными. Также трудности с оплатой счетов, появление тревоги и страхов, навязчивых идей ущерба со стороны окружающих, изменение поведения, в частности, склонность к бродяжничеству, собирательству хлама, перекладыванию вещей, игнорирование норм личной гигиены значительно портят качество жизни пациентов. Всё это — далеко не полный список симптомов заболевания. И в каждом из случаев может возникать свой набор тревожных знаков. Если вы их не замечаете, то это не означает, что их нет.

К сожалению, более половины наших пациентов обращаются за помощью на развёрнутых или тяжелых стадиях заболевания. Более 5-7 лет начальные признаки маскируются под «возрастные изменения» и безуспешно лечатся препаратами, потенциально улучшающими кровоснабжение мозга. Развитие болезни Альцгеймера связано не с патологией сосудов головного мозга, а, прежде всего, с изменением метаболизма белков и образованием патологических белковых комплексов внутри нейронов и за их пределами.

Впервые эти изменения описал Алоиз Альцгеймер: маркёр болезни — тау-протеин — «замусоривает» клетку изнутри, а бета-амилоидные бляшки образуются из погибших клеток, их обломков и окружающий глии, препятствуя нормальному питанию клеток здоровых. В настоящее время уже известны основные условия развития альцгеймеровской патологии в головном мозге: генетические мутации генов белка прекурсора (предшественника) протеина (APP), мутации хромосомы 14 и хромосомы 1 с появлением белков-пресенилинов PS1 и PS2, наличие аллелей APOE e4, активизирующих продукцию амилоида и тормозящих его клиренс, наличие в плазме белка кластерина (отвечает за регуляцию апоптоза).

Также немаловажны процессы грануловаскулярной дегенерации и появление нейтрофильных нитей в коре, изменение холинергической трансляции, явления оксидативного стресса и повреждения мозга, явления воспаления реактивной глии, а также постменопаузальное снижение эстрогенов (для женщин).

Диагностика болезни Альцгеймера базируется, в первую очередь, на врачебном осмотре и нейропсихологическом обследовании, которое поможет выявить дефекты памяти, внимания, речи, зрительно-пространственных функций и праксиса (адекватно координированных действий), характерных для заболевания.

Однако лабораторные маркёры заболевания в крови и ликворе, а также данные магнитно-резонансной или компьютерной томографии и ПЭТ, которые дадут возможность увидеть изменения в мозге, в настоящее время не используется отдельно от нейропсихологического обследования, поскольку некоторые инструментально видимые проявления характерны и для людей с нормальной интеллектуальной функцией, без признаков развития заболевания.

Такое положение вещей обращает всё более пристальное внимание на то, что есть некие факторы, которые способствуют «запуску» заболевания. Данные множества эпидемиологических исследований говорят о том, что пациенты с активным физическим и интеллектуальным образом жизни, надлежащим питанием, не имеющие аутоиммунных состояний (инсулинорезистентность), декомпенсированных соматических заболеваний или тяжелых психологических проблем (депрессия) могут иметь структурные изменения, характерные для альцгеймеровской патологии, но совершенно никак это не проявлять.

Похожие данные получены и в известном Фремингемском исследовании физической активности для профилактики инсульта, сосудистой периферической недостаточности и застойной сердечной деятельности. А вот переедание и богатая сахаром пища, как оказалось, влияет на развитие лобно-височной деменции. Эффективность мер профилактики наиболее высока в среднем возрасте, т.е если люди начали проводить профилактические мероприятия до 40 лет — возраста дебюта множества заболеваний.

Предупреждение болезни после этого возраста также нужно, но вот коэффициент эффективности уже будет снижен. Лечение болезни Альцгеймера направлено на то, чтобы стабилизировать интеллектуальный статус пациента и замедлить неуклонно прогрессирующую клеточную гибель, а также медикаментозно поддержать основные функции мозга, провести профилактику психотических, поведенческих расстройств и нарушений сна. Также врачи корректируют сопутствующие соматические заболевания, которые могут потенциально ухудшать интеллектуальный статус.

Немедикаментозные методы неосоциализации пациентов с болезнью Адьцгеймера включают работу с самим пациентом и ухаживающим лицом и/или членами семьи целой команды медиков: неврологов, психиатров, нейропсихологов, клинических психологов, реабилитологов и социальных работников. Несмотря на большие надежды и глобальные инвестиции в компьютерные и интернет-технологии для тренировки таких больных, в 2016 году опубликовано несколько исследований, подтвердивших несостоятельность интерактивных методик.

Основной их дефект — это однонаправленные тренировки, в то время, как альцгеймеровская деменция — дефект весьма многопрофильный. Текущие исследования пытаются найти такие пути, которые бы смогли остановить развитие заболевания на разных его стадиях. Скорее всего, лекарствами будущего окажутся иммунологические препараты.

В итоге всё-таки хочется ещё раз подчеркнуть тот факт, что профилактика заболевания неоценимо важна. Более 100 лет прошло после первого описания, а болезнь Альцгеймера все ещё неизлечима. И всё более и более очевидно, что её возникновение — это результат «неправильной эксплуатации» организма самим человеком.

Если вдруг случайно нашлись какие-то признаки развития болезни Альцгеймера, то пациенту и его родственникам необходимо в кратчайшие сроки преодолеть фазу психологического отрицания и обратиться к специалисту. По данным наших наблюдений и мирового опыта, только раннее выявление и назначение правильной схемы лечения позволяет успешно компенсировать дефект на длительное время, нередко приближая при этом больного к показателям совершенной возрастной нормы. Помните об этом!

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Последнее: Болезнь Альцгеймера, пожалуй, самое известное неврологическое заболевание. Сегодня – день информирования об этом недуге, и наш ресурс совместно с Центром экстрапирамидных заболеваний ФМБА России не может остаться в стороне от этой проблемы. Болезнь Альцгеймера — одно из наиболее известных и частых заболеваний головного мозга, которое проявляется в виде деменции у пациентов средней и старшей возрастной […]