Наука: Бактерии выработали устойчивость к антибиотикам задолго до их открытия

Бактерии являются одними из самых приспосабливаемых к изменению внешних условий организмов. Если говорить о бактериях болезнетворных, то их крайне быстрая изменчивость, как принято считать, является одним из факторов выработки резистентности к антибиотикам.

Но, как сообщается в Nature Communications, оказывается, бактерии получили свойство создавать резистентные штаммы задолго до изобретения антибиотиков. Две группы ученых их Университета Макмастера и Акронского университета в процессе раскопок в пещере Лечугуилл, что в США, на глубине около 300 метров обнаружили новый вид бактерии, получивший название Paenibacillus, которые были изолированы от внешней среды на протяжении 4 миллионов лет.

Этот вид микроорганизмов, к счастью, не является патогенным для человека, но зато в ходе экспериментов было выявлено удивительное свойство нового вида: Paenibacillus резистентны к 18 существующим сильным антибиотикам, среди которых есть и так называемые «антибиотики резерва», которые применяют крайне редко и в тех случаях, когда традиционные средства уже не дают эффекта.

В ходе изучения нового вида ученым удалось выявить 5 основных механизмов защиты бактерий от антибиотиков, которые и использует большинство современных микроорганизмов для выработки резистентности. У современных микроорганизмов эти механизмы обнаружить крайне сложно ввиду непростого, по сравнению с древней бактерией, устройства клетки. Открытие имеет крайне большую клиническую ценность, так как дает ученым возможность в будущем разработать антибиотики, против которых подобные механизмы не будут действовать.

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