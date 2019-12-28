Соглашение с Газпромом обеспечило руководству «Нафтогаза» премию в 25 млн долларов

Выплата Газпромом 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража позволит главе правления и коммерческому директору «Нафтогаза» Андрею Коболеву и Юрию Витренко получить крупные премии.
Премия в 20,7 млн долларов с учетом налогов досталась компании после решения Стокгольмского арбитража. Тогда Коболев получил 7,9 млн долларов, а Витренко — 6 млн долларов, которые они отправили родственникам в США и Лихтенштейн, пишут «Страна.ua» и «Зеркало недели».
Однако «при условии успешного взыскания» с Газпрома 2,9 млрд долларов руководству компании обещали еще около 25,6 млн долларов. Причем деньги получат «преимущественно Коболев и Витренко».
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Последнее: Выплата Газпромом 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража позволит главе правления и коммерческому директору «Нафтогаза» Андрею Коболеву и Юрию Витренко получить крупные премии. Премия в 20,7 млн долларов с учетом налогов досталась компании после решения Стокгольмского арбитража. Тогда Коболев получил 7,9 млн долларов, а Витренко — 6 млн долларов, которые они отправили родственникам в […]
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