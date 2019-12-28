Самарская станция переливания крови пожизненно запретила гомосексуалам быть донорами

Самарская областная станция переливания крови пожизненно запретила сдавать кровь гомосексуалам, об этом сообщается на ее сайте.

Среди «абсолютных ограничений для сдачи крови» – попадание в группу риска («гомосексуалы, наркоманы и проститутки»), а также инфекционные заболевания (СПИД, носительство ВИЧ-инфекции).

«Мы руководствуемся нормативно-правовыми документами, утвержденными Минздравом РФ и постановлениями главного санитарного врача РФ, – заявили «Комсомольской правде» на станции. Если при обследовании человека возникают подозрения на наркоманию или поведение, приводящее к риску заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми с кровью, то даем ему отвод».

Издание пишет, что доноров, относящихся к группе риска, выявляют на беседах с терапевтом. Статистики отказов в сдаче крови, уточнили в центре, нет.

Замдиректора станции Елена Кудинова рассказала «Другому городу», что существует специальная база людей, пожизненно отведенных от донорства, в которой содержатся данные, «поступающие от профильных медицинских учреждений и диспансеров».

«Если при обследовании донора возникает подозрение на поведение, приводящее к риску заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми с кровью, донор должен быть отведен от донорства», – заявила Кудинова. Аргументируя запрет для гомосексуалов на сдачу крови, она также сослалась на постановление главного государственного санитарного врача.

Источник: Новая газета

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Последнее: Самарская областная станция переливания крови пожизненно запретила сдавать кровь гомосексуалам, об этом сообщается на ее сайте. Среди «абсолютных ограничений для сдачи крови» – попадание в группу риска («гомосексуалы, наркоманы и проститутки»), а также инфекционные заболевания (СПИД, носительство ВИЧ-инфекции). «Мы руководствуемся нормативно-правовыми документами, утвержденными Минздравом РФ и постановлениями главного санитарного врача РФ, – заявили «Комсомольской правде» на станции. Если […]