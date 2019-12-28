«Зеркало недели» выпустило последний печатный номер

28.12.2019, 3:18, Новости дня

Украинский еженедельник «Зеркало недели» 27 декабря выпустил последний печатный номер. Об этом сообщается в статье основателей издания, главного редактора Юлии Мостовой и бывшего главного редактора Владимира Мостового «Зе!повіт» на сайте ZN.ua.

«Отшелестели… Сегодня типография отпечатала последний номер еженедельника «Зеркало недели». 1275-й. Все объяснимо: «бумага» в мире умирает быстрее, чем журналистика в целом. Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли… Мы помним и благодарны каждому из двухсот человек, которые когда-либо имели и имеют отношение к выпуску «Зеркала недели», – говорится в материале.

«Зеркало недели» поблагодарило читателей и авторов. Издание продолжит работу в интернете на сайте ZN.ua.

Газета «Зеркало недели» издавалась с 1994 года. 

В интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону в октябре 2018 года Мостовая заявляла, что газеты в Украине вскоре могут быть закрыты. 

«Основной читатель и так уже в интернете, а сохранение бумажного «Зеркала недели» – это дань уважения тем людям, которые его читают чуть ли не с первого номера, которые привыкли вдыхать запах краски типографской, шелестеть этими страницами, пускай здоровенными, динозаврическими. Ну, собственно, это для них», – говорила она.

О прекращении выпуска печатной версии «Зеркала недели» стало известно в конце ноября 2019 года. Подписку на печатную версию закрыли несколько месяцев назад.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Украинский еженедельник «Зеркало недели» 27 декабря выпустил последний печатный номер. Об этом сообщается в статье основателей издания, главного редактора Юлии Мостовой и бывшего главного редактора Владимира Мостового «Зе!повіт» на сайте ZN.ua. «Отшелестели… Сегодня типография отпечатала последний номер еженедельника «Зеркало недели». 1275-й. Все объяснимо: «бумага» в мире умирает быстрее, чем журналистика в целом. Мы годами тянули жилы […]

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