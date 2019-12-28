Захарова подчеркнула необоснованность вмешательства США в дела Европы

Строительство газопровода «Северный поток – 2» не касается США, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она заявила, что «разговор о вовлеченности Вашингтона» был бы понятен, если бы проект «затрагивал территорию» США. Но «Северный поток – 2» – «это вообще европейское дело».

По словам представителя МИД России, данный проект «не касается никого», кроме государств. которые вовлечены в него «географией и финансами», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Напомним, в связи с новыми санкциями США строительство «Северного потока – 2» было временно прервано. Россия сообщила, что запуск газопровода планируется произвести до конца 2020 года.





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