ТОП-10 открытий о головном мозге по версии LiveScience были сделаны учеными в уходящем году

На протяжении долгого времени возможности важного органа в организме человека были тайной для ученых. ТОП-10 открытий о головном мозге были сделаны ими в уходящем году, пишет LiveScience.

Прежде всего, он защищает людей от осознания факта смертности, что доказали специалисты из Израиля. Во время экспериментов они выяснили, что участники во время демонстрации похорон не ассоциировали свое лицо с трагическими событиями, но имели желание продолжить род и найти партнера. Отсутствие половины мозга не отражается на полноценной жизни человека, а связи между участками становятся сильнее.

Ученые выяснили, что изоляция в социуме уменьшает объем гиппокампа, а пациенты, которые находились в коме, могли проявлять признаки “скрытого сознания”. Также они сомневаются в том, что после смерти в органе происходят необратимые изменения, так как активность клеток была зафиксирована у забитых свиней. Даже не имея обонятельных луковиц мозг способен чувствовать запахи, а спинномозговая жидкость во время сна очищает его от токсинов.

Кроме того, орган способен испытывать злость во время отдыха, а для овладения родным языком ему необходимо всего 12,5 миллиона информации. Последним открытием стала способность мозга к навигации из-за наличия миниатюрных магнитных частиц, помогающих определить местонахождение человека и выбрать направление для миграции.

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