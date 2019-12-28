СБУ за год разоблачила шестерых шпионов, которые работали под прикрытием дипломатических представительств

Служба безопасности Украина в 2019 году разоблачила шестерых шпионов, которые работали под прикрытием дипломатических представительств. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба ведомства.
Все шесть человек стали в Украине персонами нон грата.
В СБУ добавили, что во Львовской области разоблачили российского консул-советника. По версии следствия, он собирал информацию о состоянии Вооруженных сил Украины и готовил представителей национальных меньшинств для акций по дискредитации Украины на международной арене.
В течение года по материалам контрразведки СБУ было открыто 239 уголовных производств, среди которых 57 производств связаны с государственной изменой, семь – со шпионажем, 54 – с террористической и диверсионной деятельностью, а также четыре – с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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