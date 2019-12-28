Госкино Украины профинансирует документальный фильм о катастрофе MH17

Из госбюджета Украины будет профинансирован документальный фильм «Железные бабочки» о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба Госагентства Украины по вопросам кино.

Договор Госкино подписало с общественной организацией «Творческое объединение «Вавилон’13». Сумма поддержки составит 2,3 млн грн (54% от общей стоимости производства ленты).

Режиссер и автор сценария фильма – Роман Любый, продюсеры – Владимир Тихий и Андрей Котляр.

«Железные бабочки – шрапнель ракеты БУК, которой россияне летом 2014 года убили 298 пассажиров малазийского рейса МН17, сбив самолет в небе над Донбассом. Мы думали – это конец войны. Все увидели, что российско-украинский конфликт касается всего мира. Однако информационная война запутывает этот случай. Вместо распутать его, фильм без эмоций исследует процесс», – сообщили в Госкино.

Релиз фильма в Украине запланирован на 2020 год.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования. Согласно выводам экспертов, рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук», привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что «Бук» прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ Гиркину, экс-главе «разведки ДНР» Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона «ГРУ ДНР» Леониду Харченко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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