Мнение: Газпром заплатил Украине

Газпром заплатил Украине 2.9 млрд. долларов в рамках ранее заключенной сделки. Зрада зрадная.
Ждем оглашения тарифов,там накал зрады может оказаться еще сильнее. В ту или иную сторону.
Источник: Colonel Cassad
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