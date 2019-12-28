Мнение: Газпром заплатил Украине

Газпром заплатил Украине 2.9 млрд. долларов в рамках ранее заключенной сделки. Зрада зрадная.

Ждем оглашения тарифов,там накал зрады может оказаться еще сильнее. В ту или иную сторону.

Источник: Colonel Cassad

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