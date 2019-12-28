Канадский телеканал удалил кадры с Трампом из фильма «Один дома – 2»

Канадская телерадиокомпания CBC удалила кадры с президентом США Дональдом Трампом из фильма «Один дома – 2». В компании 26 декабря заявили, что редактирование киноленты произошло в 2014 году.
CBC прокомментировала удаление сцен после жалоб в соцсетях на то, что действия телекомпании были политически мотивированными.
Телерадиокомпания данные обвинения отвергла и заявила, что кроме семисекундной сцены при участии Трампа, удалили фрагменты общей длительностью около восьми минут, чтобы освободить эфирное время для рекламы.
В комедии 1992 года Трамп сыграл самого себя – владельца отеля в Нью-Йорке, где главный герой Кевин Маккаллистер оказывается с кредитной картой отца. В небольшом эпизоде он говорит мальчику, как пройти в холл.
Трамп отреагировал на удаление сцен шуткой.
«Фильм никогда не будет прежним! (Просто шучу)», – написал он.
The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019
В другом твите американский президент упомянул премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
«Думаю, Джастину Т. не очень нравится, когда я заставляю его платить за НАТО или торговлю!» – говорится в сообщении Трампа.
I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019
24 декабря американский лидер заявлял, что гордится своим участием в съемках рождественской комедии.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Британский химик пояснила о продуктах и украшениях на новогоднем столе, которые представляют опасность для организма человека. Катрин Харкап рекомендует не использовать их для таких целей. Марципан из миндаля и сахарной пудры содержит амигдалин. Это вещество, находящееся в орехах, после попадания в организм становится цианистым водородом. Большие порции сладкого блюда могут стать виновниками летального исхода. Мускатный […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Дмитрий Харатьян поздравил Светлану Дружинину с 84-летием / 17 декабря
- Моя семья: Ким Кардашьян выпустила очень личную рождественскую открытку / 14 декабря
- Мнение: Миф о сталинской «индустриализации». / 29 ноября
- Места для поцелуев: Адам Ливайн и Бехати Принслу на баскетбольном матче / 2 декабря
- Мнение: Сергей Лавров как вероятный преемник Путина / 14 декабря
- Шарлиз Терон, Николь Кидман и другие на спецпоказе фильма «Скандал» в Лос-Анджелесе / 11 декабря
- Мнение: Алексей Исаев о фильме «Ржев» / 12 декабря
- Россияне приняли испытание ракеты за НЛО / 28 ноября