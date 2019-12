Канадский телеканал удалил кадры с Трампом из фильма «Один дома – 2»

Канадская телерадиокомпания CBC удалила кадры с президентом США Дональдом Трампом из фильма «Один дома – 2». В компании 26 декабря заявили, что редактирование киноленты произошло в 2014 году.

CBC прокомментировала удаление сцен после жалоб в соцсетях на то, что действия телекомпании были политически мотивированными.

Телерадиокомпания данные обвинения отвергла и заявила, что кроме семисекундной сцены при участии Трампа, удалили фрагменты общей длительностью около восьми минут, чтобы освободить эфирное время для рекламы.

В комедии 1992 года Трамп сыграл самого себя – владельца отеля в Нью-Йорке, где главный герой Кевин Маккаллистер оказывается с кредитной картой отца. В небольшом эпизоде он говорит мальчику, как пройти в холл.

Трамп отреагировал на удаление сцен шуткой.

«Фильм никогда не будет прежним! (Просто шучу)», – написал он.

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

В другом твите американский президент упомянул премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

«Думаю, Джастину Т. не очень нравится, когда я заставляю его платить за НАТО или торговлю!» – говорится в сообщении Трампа.

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

24 декабря американский лидер заявлял, что гордится своим участием в съемках рождественской комедии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Британский химик пояснила о продуктах и украшениях на новогоднем столе, которые представляют опасность для организма человека. Катрин Харкап рекомендует не использовать их для таких целей. Марципан из миндаля и сахарной пудры содержит амигдалин. Это вещество, находящееся в орехах, после попадания в организм становится цианистым водородом. Большие порции сладкого блюда могут стать виновниками летального исхода. Мускатный […]