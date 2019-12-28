Стало известно имя организатора терактов в Париже и Брюсселе

28.12.2019, 2:42, Новости дня

За подготовку терактов в Париже 13 ноября 2015 года и Брюсселе 22 марта 2016 года отвечал Уссама Атар. Расследование совместно проводили французские и бельгийские правоохранители, передает Rtl Nieuws.

35-летний Атар был бельгийцем марокканского происхождения, который в юном возрасте переехал из Брюсселя в Ирак.

В 2005 году его задержали с оружием, в связи с чем он семь лет провел в разных тюрьмах.

Атар и Абу Бакр аль-Багдади, который позднее стал руководителем «ИГИЛ», познакомились в одной из иракских тюрем, что позволило ему занять высокое положение в иерархии «Исламского государства». Бельгиец был главой террористической ячейки, которая обосновалась в Брюсселе.

Согласно расследованию, террористы планировали также нанести удар по нидерландскому аэропорту «Схипхол» в тот же день, что и в Париже, но по какой-то причине атака была отменена.

Атар погиб 17 ноября 2017 года во время авиаудара международной коалиции. Все террористы, которые участвовали в нападении в Париже погибли, кроме Сахала Абдеслама. В 2018 году единственного выжившего участника этой группы приговорили к 20 годам лишения свободы.

Серия терактов в Париже произошла 13 ноября 2015 года. В ходе атаки погибли 130 человек. Во время нападений были убиты восемь джихадистов.

22 марта 2016 года  аэропорту Брюсселя Завентем прогремело два взрыва, в результате которых в зале вылета обрушились панели потолка и были выбиты стекла. Вскоре стало известно о взрыве на станции метро «Мальбек» в Брюсселе. В результате погибли 38 человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Британский химик пояснила о продуктах и украшениях на новогоднем столе, которые представляют опасность для организма человека. Катрин Харкап рекомендует не использовать их для таких целей. Марципан из миндаля и сахарной пудры содержит амигдалин. Это вещество, находящееся в орехах, после попадания в организм становится цианистым водородом. Большие порции сладкого блюда могут стать виновниками летального исхода. Мускатный […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика