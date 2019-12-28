Стало известно имя организатора терактов в Париже и Брюсселе

За подготовку терактов в Париже 13 ноября 2015 года и Брюсселе 22 марта 2016 года отвечал Уссама Атар. Расследование совместно проводили французские и бельгийские правоохранители, передает Rtl Nieuws.
35-летний Атар был бельгийцем марокканского происхождения, который в юном возрасте переехал из Брюсселя в Ирак.
В 2005 году его задержали с оружием, в связи с чем он семь лет провел в разных тюрьмах.
Атар и Абу Бакр аль-Багдади, который позднее стал руководителем «ИГИЛ», познакомились в одной из иракских тюрем, что позволило ему занять высокое положение в иерархии «Исламского государства». Бельгиец был главой террористической ячейки, которая обосновалась в Брюсселе.
Согласно расследованию, террористы планировали также нанести удар по нидерландскому аэропорту «Схипхол» в тот же день, что и в Париже, но по какой-то причине атака была отменена.
Атар погиб 17 ноября 2017 года во время авиаудара международной коалиции. Все террористы, которые участвовали в нападении в Париже погибли, кроме Сахала Абдеслама. В 2018 году единственного выжившего участника этой группы приговорили к 20 годам лишения свободы.
Серия терактов в Париже произошла 13 ноября 2015 года. В ходе атаки погибли 130 человек. Во время нападений были убиты восемь джихадистов.
22 марта 2016 года аэропорту Брюсселя Завентем прогремело два взрыва, в результате которых в зале вылета обрушились панели потолка и были выбиты стекла. Вскоре стало известно о взрыве на станции метро «Мальбек» в Брюсселе. В результате погибли 38 человек.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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