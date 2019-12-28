Мнение: Горит вся Австралия

28.12.2019, 2:31, Разное

Горит вся Австралия. Не горит только там, где пустыня. Вроде как уже минус 3 млн гектара леса и более 20 тысяч построек. 

Вопрос: как долго Путин и правительство будут делать вид, что ничего не происходит, в то время как гибнут коалы?

P.S. Я бы может и стал оппозиционером, но проблема в том, что среди критиков преступного режима за долгие годы наблюдений я не встретил еще ни одного, про которого нельзя было бы сказать, что он лжец или тупица. Ни одного. Такая вот у нас модель политическая — всё лучшее в себя впитывает в Кремль, властная вертикаль. А всё отребье, не нашедшее себя в бизнесе, госслужбе или еще где, идет в оппозицию. И это именно отребье. Либо кретины-малолетки, как у Навального или Просвирнина. Такая вот у нас сегодня политическая модель государства. Норм, чо. Меня покамест устраивает.

Источник: Конт



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Последнее: Горит вся Австралия. Не горит только там, где пустыня. Вроде как уже минус 3 млн гектара леса и более 20 тысяч построек.  Вопрос: как долго Путин и правительство будут делать вид, что ничего не происходит, в то время как гибнут коалы? P.S. Я бы может и стал оппозиционером, но проблема в том, что среди критиков […]

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