Прогноз от Times — Китай, РФ и Турция «проедутся бульдозером» по международному порядку

В наступающем году патриархальные авторитарные лидеры снова будут играть ведущую роль, пишет The Times в своей редакционной статье. По мнению издания, это означает, что лидеры Китая, РФ и Турции, скорее всего, «проедутся бульдозером» по международному порядку.



Reuters

В 2010-х годах международный порядок испытал на себе мощное воздействие со стороны автократов. Как пишет издание The Times в своей редакционной статье, в наступающем году патриархальные авторитарные лидеры, вероятно, снова будут играть ведущую роль, и это означает, что лидер Китая Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган, скорее всего, «проедутся бульдозером» по международному порядку.

Как отмечает издание, четверть века с 1990-го по 2015 год стала самой демократической в истории человечества. Конец холодной войны позволил бывшим советским республикам и государствам Центральной Европы перейти к самоуправлению. В результате переговоров в Южной Африке был ликвидирован апартеид. Западные страны, в первую очередь Соединённые Штаты, продвигали идею перехода к демократии. Турцию Эрдогана рассматривали как мягкую модель того, как можно ослабить политический ислам. Казалось, что у Си была масса хороших идей касательно модернизации и глобального сотрудничества. В течение нескольких лет при администрации Обамы казалось, что в вопросе ядерного разоружения можно достичь реального прогресса.

«А потом всё разладилось. В 2014 году Путин решил, что аннексия * Крыма и разжигание конфликта на востоке Украины сойдут ему с рук. Си попросту отмахнулся от критики Запада, азиатских и арабских стран, когда он создал массовые лагеря по «переобучению» уйгуров-мусульман. После неудачной попытки госпереворота Эрдоган отправил в тюрьму десятки тысяч людей, закрыл газеты и инициировал чистки в судебной системе и армии. Кроме того, Турция, член НАТО, считает себя вправе покупать новые российские ракеты», — пишут авторы статьи.

По их мнению, лидеров Китая, РФ и Турции связывает какая-то общая идеология, которая сводится к поискам способов упразднить «западную гегемонию». Но тем не менее эти лидеры пытаются замаскировать свою слабость: около 20 миллионов россиян живут за чертой бедности, Китай столкнулся с протестами в Гонконге, а Турция скатилась в рецессию.

Авторитарные лидеры сталкиваются с ещё одним вызовом, а именно с растущим влиянием мэров городов. Известного критика Эрдогана выбрали мэром Стамбула. В РФ и Китае лидерам также приходится прислушиваться к губернаторам.

«В этих вопросах авторитарные лидеры уязвимы. Они превратили государственные институты в «фан-клубы». Их власть основана на эффективности центрального правительства, которое противится реформам. Губернаторам это известно, и они винят босса. Запад может поддержать этих критиков, просто не подражая и не бросая восхищенные взгляды в сторону автократов. Худшее, что могут сделать западные политики в нынешние неспокойные времена, — выразить восхищение автократами, которые вовсе не так сильны, как кажется», — заключает британское издание.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

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Последнее: В наступающем году патриархальные авторитарные лидеры снова будут играть ведущую роль, пишет The Times в своей редакционной статье. По мнению издания, это означает, что лидеры Китая, РФ и Турции, скорее всего, «проедутся бульдозером» по международному порядку. Reuters В 2010-х годах международный порядок испытал на себе мощное воздействие со стороны автократов. Как пишет издание The Times […]