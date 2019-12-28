Прогноз от Times — Китай, РФ и Турция «проедутся бульдозером» по международному порядку

В наступающем году патриархальные авторитарные лидеры снова будут играть ведущую роль, пишет The Times в своей редакционной статье. По мнению издания, это означает, что лидеры Китая, РФ и Турции, скорее всего, «проедутся бульдозером» по международному порядку.
Reuters
В 2010-х годах международный порядок испытал на себе мощное воздействие со стороны автократов. Как пишет издание The Times в своей редакционной статье, в наступающем году патриархальные авторитарные лидеры, вероятно, снова будут играть ведущую роль, и это означает, что лидер Китая Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган, скорее всего, «проедутся бульдозером» по международному порядку.
Как отмечает издание, четверть века с 1990-го по 2015 год стала самой демократической в истории человечества. Конец холодной войны позволил бывшим советским республикам и государствам Центральной Европы перейти к самоуправлению. В результате переговоров в Южной Африке был ликвидирован апартеид. Западные страны, в первую очередь Соединённые Штаты, продвигали идею перехода к демократии. Турцию Эрдогана рассматривали как мягкую модель того, как можно ослабить политический ислам. Казалось, что у Си была масса хороших идей касательно модернизации и глобального сотрудничества. В течение нескольких лет при администрации Обамы казалось, что в вопросе ядерного разоружения можно достичь реального прогресса.
«А потом всё разладилось. В 2014 году Путин решил, что аннексия * Крыма и разжигание конфликта на востоке Украины сойдут ему с рук. Си попросту отмахнулся от критики Запада, азиатских и арабских стран, когда он создал массовые лагеря по «переобучению» уйгуров-мусульман. После неудачной попытки госпереворота Эрдоган отправил в тюрьму десятки тысяч людей, закрыл газеты и инициировал чистки в судебной системе и армии. Кроме того, Турция, член НАТО, считает себя вправе покупать новые российские ракеты», — пишут авторы статьи.
По их мнению, лидеров Китая, РФ и Турции связывает какая-то общая идеология, которая сводится к поискам способов упразднить «западную гегемонию». Но тем не менее эти лидеры пытаются замаскировать свою слабость: около 20 миллионов россиян живут за чертой бедности, Китай столкнулся с протестами в Гонконге, а Турция скатилась в рецессию.
Авторитарные лидеры сталкиваются с ещё одним вызовом, а именно с растущим влиянием мэров городов. Известного критика Эрдогана выбрали мэром Стамбула. В РФ и Китае лидерам также приходится прислушиваться к губернаторам.
«В этих вопросах авторитарные лидеры уязвимы. Они превратили государственные институты в «фан-клубы». Их власть основана на эффективности центрального правительства, которое противится реформам. Губернаторам это известно, и они винят босса. Запад может поддержать этих критиков, просто не подражая и не бросая восхищенные взгляды в сторону автократов. Худшее, что могут сделать западные политики в нынешние неспокойные времена, — выразить восхищение автократами, которые вовсе не так сильны, как кажется», — заключает британское издание.
* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В наступающем году патриархальные авторитарные лидеры снова будут играть ведущую роль, пишет The Times в своей редакционной статье. По мнению издания, это означает, что лидеры Китая, РФ и Турции, скорее всего, «проедутся бульдозером» по международному порядку. Reuters В 2010-х годах международный порядок испытал на себе мощное воздействие со стороны автократов. Как пишет издание The Times […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову оштрафовали за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений / 11 декабря
- Отец Цоя отреагировал на наименование в честь сына клеща / 11 декабря
- Гривна к доллару подорожала до 23,50 грн/$ / 16 декабря
- Ермак заявил о готовности строить стену на Донбассе / 5 декабря
- В Севастополе затонул плавучий док с российской подводной лодкой / 15 декабря
- Российскому авторынку прогнозируют новый кризис / 23 декабря
- Таджикистан разрешил частным лицам добывать золото, серебро и драгоценные камни / 9 декабря
- Фейк программы «Время»: Эстония незаконно препятствует работе российского информагентства Sputnik / 27 декабря