Зеленский уволил Грицака с воинской службы

28.12.2019, 2:18, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский уволил экс-главу Службы безопасности Украины Василия Грицака с воинской службы. Соответствующий указ №963/2019 глава государства подписал 27 декабря.

«Освободить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с военной службы в запас СБУ в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», – говорится в документе.

С 8 июня 2015 года Грицак был и.о. председателя СБУ, 2 июля 2015 года Верховная Рада назначила его главой ведомства, а 29 августа 2019 года – уволила. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский уволил экс-главу Службы безопасности Украины Василия Грицака с воинской службы. Соответствующий указ №963/2019 глава государства подписал 27 декабря. «Освободить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с военной службы в запас СБУ в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», – говорится в документе. С 8 июня 2015 года […]

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