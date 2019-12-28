Песков рассказал о своей семье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ледовом шоу своей супруги Татьяны Навки «Спящая красавица», в котором участвовала их дочь Надя.

Песков заявил, что «рабочий день» дочери «фактически сопоставим» с его собственным.

«Я без внутренних рыданий за этим наблюдать не могу», – приводит слова Пескова ТАСС.

Однако, по его словам, Навка «сама имела такое детство» и полагает, что «дочка так же должна продолжать». Песков отметил, что «дисциплина – это всегда хорошо», но признал, что возникают споры, в ходе которых он «отстаивает права ребенка».

«Как папа может дочку не баловать? У меня их две, и обеих стараюсь баловать. У Нади самое большое счастье вместе сходить в кино на мультик, купить попкорн, сидеть и смотреть мультик», – рассказал пресс-секретарь президента России.

Песков сказал, что боялся за жену, которая во время шоу пролетела над зрительным залом на тросах, но «восхищается» ею, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что из-за занятости они с супругой «практически не пересекались последние пару месяце».

Выступление дочери на ледовой арене Песков назвал волшебным.

Напомним, Навка вышла замуж за Пескова 1 августа 2015 года.

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Последнее: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ледовом шоу своей супруги Татьяны Навки «Спящая красавица», в котором участвовала их дочь Надя. Песков заявил, что «рабочий день» дочери «фактически сопоставим» с его собственным. «Я без внутренних рыданий за этим наблюдать не могу», – приводит слова Пескова ТАСС. Однако, по его словам, Навка «сама имела такое детство» […]