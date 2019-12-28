Роскошный дворец майя обнаружен в джунглях Юкатана

Роскошный дворец майя, обнаруженный в джунглях Юкатана, является археологическим памятником. Информация об этом была подтверждена Museo Nacional de Antropología (INAH) Мексики и размещена на сайте института.

Каменная структура доиспанского периода была найдена еще в 2018 году. Однако трудности расчистки местности не позволяли приступить к исследованию города, построенного древней цивилизацией. Тем не менее, были освобождены от густых зарослей пять сооружений. Основное внимание привлек обнаруженный дворец и, прежде всего, своими размерами 55x15x6. Ученые определили время постройки этого масштабного строения — 600-900 годы нашей эры. Люди находились в нем приблизительно до 1050 года. На дворцовой территории были найдены захоронения. Современные методы позволяют определять не только возраст и пол умерших людей, но и устанавливать причину их смерти.

Среди оставшихся четырех зданий предполагается два жилых. Алтарь дает основание считать, что в третьем сооружении был храм, древняя печь в последнем строении указывает на мастерскую ремесленника. До завершения текущего полевого сезона остается три месяца, но археологи уже считают его значимым, исходя из обнаруженных ценных находок.

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Последнее: Роскошный дворец майя, обнаруженный в джунглях Юкатана, является археологическим памятником. Информация об этом была подтверждена Museo Nacional de Antropología (INAH) Мексики и размещена на сайте института. Каменная структура доиспанского периода была найдена еще в 2018 году. Однако трудности расчистки местности не позволяли приступить к исследованию города, построенного древней цивилизацией. Тем не менее, были освобождены от […]