Коберник и Гусев уходят из «theБабеля» из-за прекращения финансирования издания

Сооснователи интернет-издания «the Бабель» шеф-редактор Катерина Коберник и главный редактор Глеб Гусев с 1 января покидают проект из-за прекращения финансирования. Об этом Коберник сообщила в Facebook 27 декабря.

«С нового года нынешнего «theБабель» больше не будет. Мы были онлайн год и почти четыре месяца. Еще почти год готовили запуск. Сразу отвечу на вопрос “Почему?” – финансирование проекта прекратили. Почему – не знаю. Будет ли на этом домене и дальше выходить контент с новой командой – не знаю. Это решат оставшиеся акционеры. Меня и Глеба в их числе не будет», – написала она.

При этом Коберник подчеркнула, что один из инвесторов издания, бизнесмен Игорь Коломойский, которого представляло доверенное лицо Ярослав Пахольчук, «не вмешивался, ничего никогда не просил и не говорил о «theБабеле», сейчас не говорит».

«Мы еще выдадим уже готовые неполитические итоги года, возможно, большой текст об очень видном товарище во власти и сделаем заметку с честными ответами на вопросы, которые нам чаще всего задавали – будет забавно. Это все. Спасибо, что читали», – написала она.

С нового года нынешнего theБабель больше не будет. Мы были онлайн год и почти четыре месяца. Еще почти год готовили… Posted by Катерина Коберник on Reede, 27. detsember 2019

В комментарии «Детектору медіа» Коберник сказала, что ей неизвестно, будет ли продолжать работу издание.

«Будут закрывать проект или нет – решат акционеры, которые остаются. Это не буду ни я, ни Глеб Гусев. Это будет Ярослав Пахольчук. Мне стало известно, что финансирование прекратилось, месяца два назад», – сказала она.

Коберник добавила, что вместе с ней и Гусевым уходит часть команды. Новых проектов шеф-редактор «theБабеля» пока не планирует.

«theБабель» начал работу в сентябре 2018 года. Коберник сообщала, что одним из акционеров является Коломойский, его доля составляет 25%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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