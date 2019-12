Канадский телеканал объяснил, почему удалил кадры с Трампом из фильма «Один дома – 2»

Канадская телерадиокомпания CBC удалила кадры с президентом США Дональдом Трампом из фильма «Один дома – 2». В компании 26 декабря заявили, что редактирование киноленты произошло в 2014 году.

CBC прокомментировала удаление сцен после жалоб в соцсетях на то, что действия телекомпании были политически мотивированными.

Телерадиокомпания данные обвинения отвергла и заявила, что кроме семисекундной сцены при участии Трампа, удалили фрагменты общей длительностью около восьми минут, чтобы освободить эфирное время для рекламы.

Трамп отреагировал на удаление сцен шуткой.

«Фильм никогда не будет прежним! (Просто шучу)», – написал он.

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

В другом твите американский президент упомянул премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

«Думаю, Джастину Т. не очень нравится, когда я заставляю его платить за НАТО или торговлю!» – говорится в сообщении Трампа.

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

24 декабря американский лидер заявлял, что гордится своим участием в съемках рождественской комедии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

