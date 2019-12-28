Мнение: Головорезы…

Это какая-то чудовищная вакханалия сатаны.
В Санкт-Петербурге доцент убил и обезглавил аспирантку…
В Сирии нелюди из России обезглавили пленного…
Теперь вот в Омске у железнодорожных путей нашли обезглавленное тело 25-летнего Дмитрия Федорова. За несколько дней до этого убитый записал видеообращение, в котором утверждал, что они подбросили ему наркотики.
Куда катится мир?
На снимке: питерский головорез и его жертва на балу. Фотография отсюда.
Источник: Ирек Муртазин
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Последнее: Это какая-то чудовищная вакханалия сатаны. В Санкт-Петербурге доцент убил и обезглавил аспирантку… В Сирии нелюди из России обезглавили пленного… Теперь вот в Омске у железнодорожных путей нашли обезглавленное тело 25-летнего Дмитрия Федорова. За несколько дней до этого убитый записал видеообращение, в котором утверждал, что они подбросили ему наркотики. Куда катится мир? На снимке: питерский головорез […]
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