Мнение: Каналу «Стамбул» быть: Эрдоган ведет дело к отмене Конвенции Монтрё

28.12.2019, 1:34, Разное

Судя  по всему, дорогостоящий Стамбульский канал «имени Эрдогана» все-таки  будет построен, несмотря на явные экономические проблемы Турции. Что же  означает реализация этого инфраструктурного проекта Анкарой для всех  черноморских стран, включая Россию?

О своих намерениях прямо заявил в бывшей турецкой столице президент Эрдоган:

Мы построим канал «Стамбул». Но кое-кто  говорит, что мы этого не сделаем… Что Турция имеет от соглашения  Монтрё – что она выиграла, что потеряла?

Судоходный канал  должен соединить Мраморное и Черное моря, превратив историческую часть  Стамбула в остров. Ширина водной артерии составит 150 метров, глубина –  25 метров. При стоимости проекта в 10 миллиардов долларов альтернативный  Босфору маршрут сможет пропускать до 85 тысяч судов в год. Турецкий  лидер упирает на вопросы безопасности и защиты экологии.

Действительно,  ЧП периодически происходят, а в 1979 году румынский танкер Independent  столкнулся с другим судном и загорелся, при этом в воду попало много  нефти. Но трудно не заметить, как Реджеп Эрдоган под благими предлогами  последовательно ведет к пересмотру, а то и отмене международной  Конвенции Монтре. А это вопрос серьезный, создающий опасный и  нежелательный прецедент.

Напомним, данный договор был подписан в  1936 году в швейцарском городке Монтре по инициативе самой Турции,  которая намеревалась вернуть суверенитет над своими проливами Босфор и  Дарданеллы. Согласно Конвенции, все страны поделились на черноморские и  нечерноморские. Первые могут проводить свои корабли при условии  предварительного уведомления Анкары. Для последних введены серьезные  ограничения по тоннажу военных судов и срокам их нахождения в акватории  Черного моря. При этом Турция вправе в случае угрозы в отношения нее  закрыть проход иностранным военным судам.

«Особое мнение», как  обычно, было у англосаксов. При подписании соглашения Лондон требовал  свободного права доступа своего флота в Черное море без необходимости  согласования с Турцией. В наши дни известны два случая нарушения  Конвенции, и оба были осуществлены американскими военными кораблями.

Итак, чем же может обернуться строительство обходного канала?

Прежде  всего, это означает появление альтернативной водой артерии, которая  никак не отражена в документе первой половины прошлого века. После  запуска его в строй Анкара будет вправе поставить вопрос о пересмотре, а  то и отмене Конвенции Монтре как устаревшей. Прежний договор канет в  Лету, а новый будет подписан уже под диктовку Турции с учетом интересов  ее союзников. Президент Эрдоган уже продемонстрировал, как ловко умеет  маневрировать и отстаивать свои национальные интересы. Учитывая, что  Турция состоит в НАТО, можно не сомневаться, что нормы новой Конвенции  не пойдут на пользу России и ее Черноморскому флоту.

Самое  интересное, что из всех наших правителей в свое время именно И.В. Сталин  максимально приблизился к осуществлению мечты о контроле над турецкими  проливами. Был поставлен вопрос о репарациях от проигравшей Италии в  виде ее бывшей колонии Ливии, а от Турции – о предоставлении  военно-морской базы СССР в Дарданеллах, об которые ранее обломали зубы  англичане. Получись задуманное, картина сегодняшнего мира была бы иной.

Но  вопрос с Ливией был решен иначе: Италия отдала в качестве репараций  часть своего флота. От территориальных претензий к Турции СССР не  отказывался до самой смерти И.В Сталина.   

Источник https://narodreporter.livejournal.com/145094.html

Источник: Теория элит



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