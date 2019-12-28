Мнение: Каналу «Стамбул» быть: Эрдоган ведет дело к отмене Конвенции Монтрё

Судя по всему, дорогостоящий Стамбульский канал «имени Эрдогана» все-таки будет построен, несмотря на явные экономические проблемы Турции. Что же означает реализация этого инфраструктурного проекта Анкарой для всех черноморских стран, включая Россию?

О своих намерениях прямо заявил в бывшей турецкой столице президент Эрдоган:

Мы построим канал «Стамбул». Но кое-кто говорит, что мы этого не сделаем… Что Турция имеет от соглашения Монтрё – что она выиграла, что потеряла?

Судоходный канал должен соединить Мраморное и Черное моря, превратив историческую часть Стамбула в остров. Ширина водной артерии составит 150 метров, глубина – 25 метров. При стоимости проекта в 10 миллиардов долларов альтернативный Босфору маршрут сможет пропускать до 85 тысяч судов в год. Турецкий лидер упирает на вопросы безопасности и защиты экологии.

Действительно, ЧП периодически происходят, а в 1979 году румынский танкер Independent столкнулся с другим судном и загорелся, при этом в воду попало много нефти. Но трудно не заметить, как Реджеп Эрдоган под благими предлогами последовательно ведет к пересмотру, а то и отмене международной Конвенции Монтре. А это вопрос серьезный, создающий опасный и нежелательный прецедент.

Напомним, данный договор был подписан в 1936 году в швейцарском городке Монтре по инициативе самой Турции, которая намеревалась вернуть суверенитет над своими проливами Босфор и Дарданеллы. Согласно Конвенции, все страны поделились на черноморские и нечерноморские. Первые могут проводить свои корабли при условии предварительного уведомления Анкары. Для последних введены серьезные ограничения по тоннажу военных судов и срокам их нахождения в акватории Черного моря. При этом Турция вправе в случае угрозы в отношения нее закрыть проход иностранным военным судам.

«Особое мнение», как обычно, было у англосаксов. При подписании соглашения Лондон требовал свободного права доступа своего флота в Черное море без необходимости согласования с Турцией. В наши дни известны два случая нарушения Конвенции, и оба были осуществлены американскими военными кораблями.

Итак, чем же может обернуться строительство обходного канала?

Прежде всего, это означает появление альтернативной водой артерии, которая никак не отражена в документе первой половины прошлого века. После запуска его в строй Анкара будет вправе поставить вопрос о пересмотре, а то и отмене Конвенции Монтре как устаревшей. Прежний договор канет в Лету, а новый будет подписан уже под диктовку Турции с учетом интересов ее союзников. Президент Эрдоган уже продемонстрировал, как ловко умеет маневрировать и отстаивать свои национальные интересы. Учитывая, что Турция состоит в НАТО, можно не сомневаться, что нормы новой Конвенции не пойдут на пользу России и ее Черноморскому флоту.

Самое интересное, что из всех наших правителей в свое время именно И.В. Сталин максимально приблизился к осуществлению мечты о контроле над турецкими проливами. Был поставлен вопрос о репарациях от проигравшей Италии в виде ее бывшей колонии Ливии, а от Турции – о предоставлении военно-морской базы СССР в Дарданеллах, об которые ранее обломали зубы англичане. Получись задуманное, картина сегодняшнего мира была бы иной.

Но вопрос с Ливией был решен иначе: Италия отдала в качестве репараций часть своего флота. От территориальных претензий к Турции СССР не отказывался до самой смерти И.В Сталина.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/145094.html

Источник: Теория элит

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