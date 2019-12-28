Мнение: Продавать или не продавать — вот в чем вопрос

Набиуллина заявила Интерфаксу (http://www.interfax-russia.ru/main.asp?id=1092976&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews), что готова продать акции Сбербанка государству.

Так и хочется спросить, Эльвира Сахипзадовна, а за сколько вы купили эти акции?

Нет? Не покупали? Государство передало вам их бесплатно? Так почему же вы теперь хотите их продать? Государство имеет право федеральным законом (его все равно принимать надо, чтобы снизить долю владения ЦБ) просто забрать эти акции.

Да, конечно, мы вас понимаем. Вы довели ЦБ до убытков (https://t.me/SerpomPo/3141). За последние 2 года — аж 870 млрд руб. И теперь хотите закрыть одним решением все проблемы, в том числе и на будущее (рыночная стоимость пакета Сбербанка — более 2,8 трлн руб.).

Нет уж, дорогая центробанкирша. Вы меняйте свою политику так, чтобы не было убытков от банковской системы, от управления международными резервами и проч. А не требуйте деньги, которые еще недавно считались деньгами пенсионеров (Фонд нацблагосостояния). Обойдитесь уж как-нибудь.

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Источник: СерпомПо

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