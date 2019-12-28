Захарова предсказала «яркие пиар-акции» на выборах президента США

В 2020 году в связи с выборами президента США ожидаются «яркие пиар-акции», но тема «вмешательства» Москвы «никуда не ушла», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова в эфире канала «Россия 24» напомнила, что тема якобы имевшего место «российского вмешательства» в американские выборы по-прежнему «разогревается изо всех сил», хотя «уже не может сама жить без ежедневного подогрева».

Она заявила, что 2020 год «пройдет под вывеской американских президентских выборов, когда нужны будут обязательно внешние поводы, внешние стимулы, какие-то факторы, которые становятся уже факторами внутриполитической борьбы», передает РИА «Новости».

Она отметила, что при этом «могут быть яркие пиар-акции, могут быть интересные предложения привлекательного характера». Захарова призвала помнить, что все это «будет подчинено именно главной внутриполитической цели, а именно президентским выборам в США».

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