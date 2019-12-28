В Киеве 30-тонными грузовиками испытали Шулявский мост, Кличко стоял под ним. Видео

На мосту испытали 12 схем статической нагрузки, а во время динамической по нему одновременно с разной скоростью проехало восемь МАЗов весом 30 тонн каждая. В дальнейшем эксперты сравнят соответствие заявленных характеристик моста и данных, полученных во время испытаний.

«При условии соответствия всеи нормам и требованиям уже можно будет открывать технологический проезд по новому мосту, движение автотранспорта по улице Вадима Гетьмана на улицу Довженко. Надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни», – сказал мэр.

Часть Шулявского путепровода обвалилась в феврале 2017 года. Как сообщили в «Киевавтодоре», причинами обрушения моста стали воздействие огня и коррозия бетона. В марте 2019 года началась реконструкция моста.

25 декабря Кличко заявлял, что движение по путепроводу откроют до конца текущей недели.

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Видео: Віталій Кличко / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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