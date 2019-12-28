РПЦЗ призвала раскольников в Черногории к покаянию

28.12.2019, 1:05, Новости дня

У церковного раскола в Черногории нет «канонического основания», сообщил личный секретарь Первоиерарха Русской православной церкви за границей Серафим Ган.

Он выразил сожаления в связи с событиями в Черногории, сравнив их с ситуацией на Украине «где представителями предыдущей власти и Константинопольской церкви легализован раскол», передает РИА «Новости».

Священнослужитель рассказал, что в РПЦЗ слышали об «избиении полицией православного епископа Диоклийского Мефодия (Остоича) и православных верующих».

«Черногорскую церковь» он назвал раскольниками, которых никто в православном мире не признает. Раскольникам следует отказаться от «политических интриг», «принести покаяние и помириться» с Сербской православной церковью, «на территории которой они находятся».

Подчеркивается, что «раскол не имеет под собой ни доброго, ни канонического основания».

В РПЦЗ отметили, что внешнее вмешательство во внутрицерковные вопросы недопустимо, а принуждение «признавать нераскаянных раскольников» обречено на «полный провал».

Секретарь Первоиерарха призвал «не играть в такие игры с верой Христовой и душами людей».



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