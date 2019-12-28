Космические итоги уходящего года дали возможность людям узнать больше информации о Вселенной

Ученые подвели космические итоги уходящего года. Они дали возможность людям узнать больше информации о Вселенной.

В первый день 2019 года космический корабль под названием «Новые горизонты» миновал объект в поясе Койпера, полосы ледяных тел, которые выходят за границы Нептуна. Данный объект считается наиболее отдаленным из когда-либо достигнутых с помощью космических аппаратов. Интересен и тот факт, что внешне он похож на оранжевого снеговика. Немного позже ему дали название «Аррокот», что в переводе с языка поухатан значит «небо».

«Вояджеру-2», который покинул Землю ещё в 1977 году и пролетел такие планеты, как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, удалось достичь межзвездного пространства. Ему предстоит находиться там на протяжении сотен миллионов лет.

Комета 2I/Borisov прошла недалеко от поверхности Земли. Оказывается, космический объект диаметром около 20 км с небольшим хвостом пришёл из другой звёздной системы. Учёные считают, что в дальнейшем будут появляться еще больше межзвездных «гостей». Китайский робот «Чанъе-4», в котором есть небольших размеров луноход, впервые приземлился на Луне, чтобы исследовать ее обратную сторону.

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