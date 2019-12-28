«Вспомни, чей страны ты гражданин!»

Краем уха слушаю ролик в защиту Зеленского перед Порошенко. Знаете, что они приписывают в «достижения» Зе?

— снижение курса доллара;

— снижение темпов инфляции;

— снижение цены на газ…

По каждому пункту можно задавать вопросы и требовать развернутого ответа. Проблема только в том, что направлено это не на думающего избирателя.

Вообще нас исторически крепко держали на пропаганде. Министерство пропаганды при Сталине, индустрия пропаганды при Путине, Порох пропагандой не занимался — а вот при Зе такая необходимость возникла.

Вот только суть этой пропаганды не во внушении, что твоя страна, нация, язык, возможности и т.д. — великие.

Не хотелось бы приводить пример Путина, но тезис о том, что границы нигде не заканчиваются, стоило бы озвучить в Украине. Чтобы по Кубань включительно, к примеру.

Хотя нет, это как раз озвучивалось во времена Турчинова, Вятровича, Пороха, сейчас Алексей Гончаренко этой темой бравирует — НО. Но это (если считать пропагандой) было как-то недосказано, недонесено, недоложено в уши гражданам, что ли.

Сегодня у Зеленского можно было бы развить эту тему, внушить украинцам, наконец, что «гордись, дурак, своей страной — она у тебя крутая!», имея такой ресурс, как «1+1». А они не хотят.

Масштабы сводятся к пропаганде «заслуг» нового президента или очернению оппонентов, а могли бы сделать хорошее дело — изменить отношение большинства к своей нации, истории, достижениям, ко всему тому, что имеем, но не ценим.

Пропаганда в России — это смесь поддержания рейтинга Путина, основанная на «величии» России. Нам такое величие в принципе не нужно, нам нужно самоуважение — но нам сказали, что мы тут «как проститутка, готовая принять…»

Самое минимальное, что можно было бы сделать — говорите о «великом Зе», но вспоминайте и о стране, которая у нас есть, и не в контексте «готовой принять».

Жалко слово сказать, что ли? Скажите, что Крым наш и что вы для этого сделаете, что Кубань у нас отобрали взамен на обязательства влить денег и сил в полуостров, что у нас крутые защитники, что наше вооружение посерьезнее и не ломается, как у россиян.

Что мы должны отстаивать свои интересы, а не подписывать с Россией все подряд и быстрее. И когда кто-то спешит снова быть обманутым Путиным, то вспомни, идиот, чей страны ты гражданин!

Ну и тогда кричи в рупор про «величие» криворожского персонажа. Ради Бога.

Слабенько так про Украину… Тихо, невнятно, нечетко.

Не в приоритете — про Украину.

Сейчас важнее про «бешеную популярность Зе в мировом сообществе», да?

Он-то популярен, не спорю, только вот какого рода такая популярность?

Какого качества?..

А про снижение курса доллара можно бабушкам на лавочках зачитывать. Не думающим же людям, правда?

Елена Кудренко

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Последнее: Краем уха слушаю ролик в защиту Зеленского перед Порошенко. Знаете, что они приписывают в «достижения» Зе? — снижение курса доллара; — снижение темпов инфляции; — снижение цены на газ… По каждому пункту можно задавать вопросы и требовать развернутого ответа. Проблема только в том, что направлено это не на думающего избирателя. Вообще нас исторически крепко держали […]