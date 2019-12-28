Минобороны и МИД приготовились отражать информационные атаки на Россию

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявили, что следует ожидать нового витка информационной кампании против России.

Цаликов в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что «есть достоверная информация» о «скоординированной работе отдельных государств» по «дискредитации российских органов власти, политиков, общественных деятелей и журналистов». Кампания ведется «через конкретные СМИ».

Он сообщил, что «в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил РФ всех уровней». Цель атаки – подорвать уверенность россиян в армии, передает РИА «Новости».

Минобороны ожидает, что против российских войск используют «грязные методы информационной борьбы», но российское оборонное ведомство ответит «честной и открытой работой».

«Хотелось бы, чтобы представители медиаиндустрии, российских СМИ были если не «штыками» в этом информационном противодействии, то как минимум союзниками», – сказал Цаликов.

Он подчеркнул, что сейчас «российские Вооруженные силы нравятся далеко не всем», но Минобороны и «не стремится к этому».

«Однако есть замыслы и планы по дискредитации российской армии, которых мы никогда не допустим», – сказал он, добавив, что «бороться с этим нужно только открытостью».

В свою очередь, Захарова в эфире канала «Россия 24» напомнила, что 2020 год «пройдет под вывеской американских президентских выборов, когда нужны будут обязательно внешние поводы, внешние стимулы, какие-то факторы, которые становятся уже факторами внутриполитической борьбы»,

Он заявила, что «могут быть яркие пиар-акции, могут быть интересные предложения привлекательного характера».

Захарова призвала помнить, что все это «будет подчинено именно главной внутриполитической цели, а именно президентским выборам в США»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что тема якобы имевшего место «российского вмешательства» в этом плане остается актуальной, «разогревается изо всех сил», хотя «уже не может сама жить без ежедневного подогрева».

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Последнее: Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявили, что следует ожидать нового витка информационной кампании против России. Цаликов в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что «есть достоверная информация» о «скоординированной работе отдельных государств» по «дискредитации российских органов власти, политиков, общественных деятелей и журналистов». Кампания ведется «через конкретные СМИ». […]