Как пройти в объединенную Европу?

Процесс вступления стран Западных Балкан в ЕС предлагают сделать поэтапным и обратимым.

Политическая погода на Балканах иногда не отличается от той, что стоит на дворе. Сейчас, на переломе года, здесь почти всюду ясно и не холодно. Прощаясь с нервным уходящим годом, новый високосный тут встречают не в самом плохом настроении. Косовская проблема вышла из зоны прямых конфликтов после парламентских выборов в частично признанном государстве. А строгий французский фейсконтроль всё-таки оставил, как выясняется, дверь в ЕС приоткрытой для новых членов из числа западнобалканских стран.

После решительного non! со стороны Макрона в адрес Северной Македонии и Албании, чьи флаги должны были взвиться у штаб-квартиры Евросоюза уже в ближайшие годы, глава Пятой республики подвергся массированному шеймингу со всех, даже дружественных сторон. Ему вменяли как подрыв доверия к институтам ЕС, так и поощрение сторонних игроков — Турции, Китая и РФ — к укреплению их позиций на Балканах.

И французская сторона обнародовала — хоть и не публично и, видимо, раньше, чем рассчитывала это сделать — свой проект реформирования той процедуры, которая ведёт к членству в европейской семье. О необходимости менять этот порядок, прежде чем принимать новых участников, Макрон говорил столько раз, что это начинало походить на саботаж. Тем не менее, так называемая non-paper (на жаргоне евробюрократов — «неофициальная бумага»), в которой обозначен формат предлагаемой ревизии, производит достаточно цельное впечатление.

Вступление предлагается сделать поэтапным, а его процесс — обратимым, и это самое важное. Переговоры о вступлении будут делиться на несколько фаз, в рамках которых главы (разделы) переговоров поделены на зоны. Ключевыми для вступления станут главы 23 и 24 — о правах и свободах человека и поддержании власти закона; надо сказать, это является де-факто справедливым и на сегодняшний день.

После завершения переговоров по этим главам страна-кандидат может присутствовать на заседаниях некоторых институтов ЕС, но не в качестве участника. В случае нарушения условий какой-либо из фаз, переговоры по которой уже завершились, процесс переговоров должен быть начат сначала.

Первоначально новую методику предлагалось ввести уже с января, однако горячие французские эксперты, видимо, забыли о неповоротливости брюссельских механизмов. Реакции тех кабинетов, откуда управляют соответствующими процессами, до сих пор не последовало.

Параллельно европейские политические мыслители работают и над другими вариантами присоединения западнобалканских соседей. Европейская инициатива стабильности — аналитический центр, специализирующийся на проблемах стран Юго-Восточной Европы, а также расширения ЕС с офисами в Берлине, Брюсселе и Стамбуле, предложил рассмотреть так называемую «норвежскую модель». В этом случае страну принимают в Европейскую экономическую зону (EEA), после чего она обретает свободный доступ к единому рынку ЕС. Впрочем, такой путь также потребовал бы громадной подготовительной работы, прежде всего законодательной.

Заполняя неловкую паузу, президент Сербии Вучич, открытый сторонник европейской интеграции Балкан, выдвинул в октябре свой «план B» — о создании на полуострове собственного «мини-Шенгена».

Он инициировал соглашение с премьерами Албании и Северной Македонии Эди Рамой и Зораном Заевым об экономической интеграции западнобалканских стран на базе знаменитых «четырёх свобод» Евросоюза — свободное движение товаров, капитала, услуг и людей. Трехсторонняя декларация, подписанная в сербском городе Нови Сад, приглашала присоединиться к соглашению другие страны «западнобалканской шестерки», то есть Черногорию, Боснию и Герцеговину, а также частично признанное Косово. Задуманное Сербией создание региональной экономической зоны должно было радикально облегчить последующую интеграцию его участников в экономические системы большой Европы. Белграду было важно показать также, что он планомерно движется в Европу, что, по словам Вучича, до сих пор находило полное понимание со стороны Макрона.

Проект, однако, наполовину повис в воздухе. Босния и Герцеговина уклонилась от выражения своей позиции, поскольку год назад Косово ввело 100-процентные пошлины не только на сербские, но и на боснийские товары. Черногория достаточно корректно отказалась участвовать, посчитав инициативу избыточной при наличии Центрально— европейского соглашения о свободной торговле (CEFTA). А Косово отказалось наотрез, заявив, что его интересует Шенген со столицей в Брюсселе, а не в Белграде. Не помог и призыв Эди Рамы к Приштине пересмотреть свой подход. Разъяснения вице-премьера Сербии Расима Ляича относительно того, что Белград не планирует восстанавливать Югославию под видом некой новой «Балкании», не возымели действия.

Тем не менее, трёх отцов-основателей балканского Шенгена всё это не обескуражило. На состоявшейся третьей их встрече в Тиране в конце прошлой недели Эди Рама объявил, что Европейская комиссия готова выделить в следующем году 1,2 млрд долларов для претворения в жизнь договорённостей по данному проекту — и не в виде займов, а в форме грантов. Ранее Вучич говорил журналистам в Париже, что, согласно оценке Всемирного банка, участникам соглашения, когда его положения войдут в силу, удастся сэкономить 3,5 млрд долларов. Соединённые Штаты проект поддержали, РФ своего отношения не сформулировала.

…Все члены новой команды руководителей ЕС, только что приступившей к работе — председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Варгейи прилюдно и многократно заявляли, что двери в Евросоюз для западнобалканских стран остаются открытыми. Ожидают, что 2020 год начнётся с назначения специального посланника ЕС на Балканах.

Геннадий Габриэлян

корреспондент «Новой» на Балканах

Источник: Новая газета

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Последнее: Процесс вступления стран Западных Балкан в ЕС предлагают сделать поэтапным и обратимым. Политическая погода на Балканах иногда не отличается от той, что стоит на дворе. Сейчас, на переломе года, здесь почти всюду ясно и не холодно. Прощаясь с нервным уходящим годом, новый високосный тут встречают не в самом плохом настроении. Косовская проблема вышла из зоны […]