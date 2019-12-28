На Филиппинах количество жертв тайфуна «Урсула» увеличилось до 28

На Филиппинах количество жертв тайфуна «Урсула» по состоянию на 17 декабря увеличилось до 28. Еще два человека получили ранения и 12 – пропали без вести. Об этом сообщил Национальный совет по уменьшению опасности бедствий и управлению ими, передает Philippine News Agency.
Основными причинами смерти жертв стихийного бедствия назвали утопление, поражение электрическим током и травмы от упавшего мусора.
От последствий тайфуна пострадали 44 792 семьи – 185 168 человек по всей территории страны.
Тайфун «Урсула» перестал вызывать сильные дожди, однако северо-восточный муссон и холодный фронт принесут осадки в некоторые районы Филиппин.
Метеорологи прогнозируют, что стихийное бедствие покинет страну утром 28 декабря.
Тайфун накрыл Филиппины 25 декабря.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: На Филиппинах количество жертв тайфуна «Урсула» по состоянию на 17 декабря увеличилось до 28. Еще два человека получили ранения и 12 – пропали без вести. Об этом сообщил Национальный совет по уменьшению опасности бедствий и управлению ими, передает Philippine News Agency. Основными причинами смерти жертв стихийного бедствия назвали утопление, поражение электрическим током и травмы от упавшего […]
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