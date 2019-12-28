В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о медиа

27 декабря в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2693, который касается средств массовой информации.

Документ называется «Проект закона о медиа». Его текста или пояснительной записки к законопроекту пока нет.

Инициаторами являются 10 народных депутатов из фракции «Слуга народа», в том числе председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, а также представитель депутатской группы «За будущее» Ирина Констанкевич.

Законопроект передан на рассмотрение руководства Верховной Рады, отмечается на сайте парламента.

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев «положения о требованиях и стандартах новостей», механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко выступил против таких инициатив.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский уточнил, что власти не собираются регулировать стандарты новостей. Министр утверждает, что правительство собирается «ввести понятия «опасная информация», «дезинформация», «недостоверная информация», что очень важно в условиях информационной войны с РФ и в связи с возможным финансированием некоторых СМИ страной-агрессором».

20 ноября, по данным LIGA.net, сотрудники министерства и Ткаченко в ограниченном кругу представителей онлайн-медиа презентовали черновик закона по урегулированию деятельности СМИ. В частности, ожидалось, что в законопроекте о медиа будет норма регистрации онлайн-СМИ, которые работают в Украине, а также регистрация соцсетей (Google, YouTube, Facebook) с целью последующего их налогообложения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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