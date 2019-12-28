Мнение: «Решётки на окнах, высокие заборы». Россиянка о жизни в Мексике

Юлия родилась в городе Зарайске Московской области. В 18 лет впервые побывала за границей, и после этого ее мир перевернулся: она стала жить путешествиями, постоянно куда-то ездила, планировала и однажды поняла, что этого мало. Так было принято решение о переезде.

Почему Мексика

Мексику мы выбрали случайно. Никогда здесь не были ранее. Я искала страну, где тёплый климат, лёгкий визовый вопрос, можно устроить ребёнка в школу, и жизнь не очень дорогая. Плюсом стал испанский язык, который является одним из самых популярных языков в мире. В Мексике мы всего 6 месяцев, но нам здесь очень нравятся.

Первое впечатление

Удивило количество людей, страдающих ожирением. Особенно детей. Мексика на 2 месте в мире по ожирению, и здесь просто культ хлебобулочных изделий. Хотя повсюду большое разнообразие фруктов и овощей круглый год.

Различия с Россией

Здесь можно рассуждать бесконечно.

Очень сильное расслоение между богатыми и бедными. Поэтому наблюдается высокий уровень преступности.

Медицина и образование здесь платные. Есть, конечно, и общественные школы, но классы переполнены и в основном там учатся малообеспеченные дети. В 14 лет дети спокойно идут работать, если родители не могут оплатить обучение, например.

Общественный транспорт развит слабо, поэтому все в основном передвигается на авто. У нас в городе практически нет пешеходных переходов. При этом многие водители могут останавливаться, чтобы пропустить пешеходов даже на оживленной улице.

О мексиканцах

Мексиканцы очень доброжелательные и обожают детей. Вообще мне кажется, что у них культ семьи и еды. С уважением относятся к старшему поколению. Всегда улыбаются и любят праздники и веселье.

Я считаю, что они слишком медлительны. Но это наблюдается за всеми южными странами.

Раздражает

Что сильно раздражает в мексиканцах, так это то, что у них вечная маньяна (manana — "завтра"). Сделать что-то сразу они не могут, и вообще никуда не торопятся. После Москвы этот ритм жизни даётся сложно, но мы привыкаем;

Ходят в обуви дома (я про свой дом говорю). Даже если видят, что у меня все босиком и ребёнок ползает по полу;

Очень громко слушают музыку. Везде. У себя дома, в магазине, на пляже. Ходить со своей колонкой — это норма. Когда в воскресенье приезжаешь на пляж, из каждой колонки слышится свой ритм.

Вечно опаздывают, причём на 1-1.5 часа — это нормально. Моя домработница каждый раз обещает прийти в 9, но раньше 10 ещё никогда не приходила.

Тоска по дому

Скучаю по мероприятиям, семинарам и концертам, которые легко можно посещать в Москве, а здесь их просто нет.

Следует перенять

Русским можно перенять традиции семейных праздников, где собираются несколько поколений за одним столом, умение веселиться и улыбаться несмотря ни на что.

А у русских можно научиться пунктуальности, работоспособности и стойкости.

Про суеверия

Мне кажется, вся жизнь и культура мексиканцев пронизана верой в высшие силы. Отсюда много суеверий. Предки-индейцы тоже наложили свой отпечаток. Чёрные кошки, разбитые зеркала и раскрытый зонтик дома приводят к несчастьям и горестям. Одно празднование дня мёртвых чего стоит.

А на Новый год свои приметы. Мексиканцы верят, что нужно надевать красные трусы для любви, а жёлтые для богатства.

Основная проблема Мексики

Маньяна (все переносят на завтра, а потом ещё на завтра, а лучше через неделю) и текила.

Про родительство

Декрет в Мексике очень короткий, всего 45 дней. Поэтому многие женщины не работают. В воспитании обычно участвует вся семья, включая бабушек, дедушек, тёть и дядь.

При необходимости ребёнка можно отдать в ясли с 40 дня.

Ещё поражает тот факт, что дети начинают учиться с 3 лет. То есть малышей приучают сидеть за партами, выдают учебники и небольшую домашку. Не во всех школах, но в основном. Обучение в садах и школах (я говорю о частных сейчас) в основном идёт на 2 языках: испанский и английский.

Здесь просто обожают детей, постоянно можно услышать в адрес ребёнка "моя любовь", "красавица/красавец". Ну и в сладостях их не ограничивают, мне кажется, никогда.

О стереотипах

Самый распространенный стереотип, что Мексика — нищая и бедная. На данный момент Мексика — одна из самых быстро развивающихся стран Латинской Америки. Конечно, здесь присутствует колоссальная разница между бедными и богатыми, но нищей страну точно не назовешь.

О безопасности

Перед тем как лететь в Мексику, я прочитала кучу негативной информации на этот счёт.

По прилёту решётки на окнах и высокие заборы очень бросались в глаза. Но при этом люди на улице тебе улыбаются и здороваются. Опять же, если жить в благоприятном районе и не ходить ночью в злачные места, то никаких проблем я не вижу. Но за всю Мексику отвечать не берусь. За 6 месяцев ни разу не столкнулись с проблемой безопасности. Хотя много путешествуем по Юкатанскому полуострову.

Хуже, чем Почта России

Ох, я никак не ожидала, что в современном мире могут быть такие проблемы. Я сделала заказ с iherb из соседней Америки. Из 3х посылок я получила одну. И то чудом. Минимально заказ приходится ждать 2 месяца, при этом мне даже забыли присвоить номер отслеживания. Мне в России за 2 недели все приходило.

Недавно отправила открытки подписчикам в Россию. Даже интересно, сколько будут идти и дойдут ли вообще.

Восхищает

Восхищает разнообразие природы, историческое и культурное наследие. Одни пирамиды и сеноты чего стоят. Мне кажется, здесь рай для путешественников.

Как изменила вас страна

Могу сказать точно, что жизнь наша стала более размеренной и неторопливой. Всё-таки климат накладывает свой отпечаток.

Источник: Открытая Россия

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Последнее: Юлия родилась в городе Зарайске Московской области. В 18 лет впервые побывала за границей, и после этого ее мир перевернулся: она стала жить путешествиями, постоянно куда-то ездила, планировала и однажды поняла, что этого мало. Так было принято решение о переезде. Почему МексикаМексику мы выбрали случайно. Никогда здесь не были ранее. Я искала страну, где тёплый […]