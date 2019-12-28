Глава ВАДА объявил санкции против РФ правильными

Всемирное антидопинговое агентство уверено, что приняло правильное решение по санкциям к российскому спорту, сообщил глава ВАДА Крейг Риди.
Как сообщил Риди, в ВАДА «убеждены, что приняли правильное решение». По его словам, «последствия являются жесткими для российского спорта и одновременно защищают целостность чистого спорта во всем мире».
ВАДА намерено отстаивать свое решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), передает РИА «Новости».
ВАДА получило уведомление от Российского антидопингового агентства о несогласии с санкциями. Дело передадут в CAS.
Напомним, исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях.
РУСАДА отправило ВАДА письмо о несогласии с решением исполкома. При этом в РУСАДА не исключают ужесточения санкций из-за разбирательства в CAS.
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