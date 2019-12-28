Глава ВАДА объявил санкции против РФ правильными

28.12.2019, 0:05, Новости дня

Всемирное антидопинговое агентство уверено, что приняло правильное решение по санкциям к российскому спорту, сообщил глава ВАДА Крейг Риди.

Как сообщил Риди, в ВАДА «убеждены, что приняли правильное решение». По его словам, «последствия являются жесткими для российского спорта и одновременно защищают целостность чистого спорта во всем мире».

ВАДА намерено отстаивать свое решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), передает РИА «Новости».

ВАДА получило уведомление от Российского антидопингового агентства о несогласии с санкциями. Дело передадут в CAS.

Напомним, исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях.

РУСАДА отправило ВАДА письмо о несогласии с решением исполкома. При этом в РУСАДА не исключают ужесточения санкций из-за разбирательства в CAS.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Более 235 тыс. человек покинули сирийский регион Идлиб из-за боевых действий. Об этом говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарной деятельности от 27 декабря. По данным организации, среди вынужденных переселенцев по меньшей мере 140 тыс. детей. Они начали перемещение с северо-запада Сирии 12 декабря из-за увеличившегося уровня насилия. В ООН отметили, что в городе […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика