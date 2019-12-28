Скрытая сцена Рождества найдена под средневековой картиной музея Боуза

Скрытая сцена, предположительно относящаяся к Рождеству, найдена под картиной эпохи Средневековья музея Боуза в Великобритании. Она была обнаружена учеными в ходе восстановительных работ.

Полотно, нарисованное свыше 400 лет назад, изображало сцену гибели Святого Иоанна Крестителя, пишет новостной сайт Live Science. Хранилось оно в фондах, но долгие годы сказались на состоянии художественного произведения. В его реставрации, помимо специалистов самого музея, принимали участие представители Northumbria University в городе Ньюкасл-на-Тайне. Использование рентгеновской установки позволило обнаружить первоначально нарисованный сюжет. Под слоем краски видны фигуры, обычно встречающиеся в рождественских сценах: ребенок, вокруг головы которого изображен нимб, склонившиеся перед ним белые фигуры, на заднем плане — ясли. Линии, которые были, по мнению специалистов, подготовительным наброском, неизвестный художник прорисовал краской, что позволило обнаружить их с помощью рентгена.

Даже без спрятанного рисунка картина представляет для исследователей интерес. Холст с изображением натянут на большую деревянную панель, составленную из нескольких частей. Возможно, они представляли собой детали алтаря.

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