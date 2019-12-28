Fox News — «Можно жениться и воевать, но не курить» — 18-летним запретили покупать табак в Америке

В США появился новый закон, предусматривающий повышение разрешённого законом возраста для покупки табачной продукции с 18 лет до 21 года, пишет Fox News. Как отмечает издание, закон распространяется на покупку не только сигарет и сигар, но и вейпов, ставших причиной сотен смертей в Америке. При этом критики отмечают, что обеспечить соблюдение закона будет непросто, и объясняют такое ограничение прав 18-летних «лицемерием» правительства.

За несколько дней до Нового года в США появился новый закон, предусматривающий повышение разрешённого законом возраста для покупки табачной продукции с 18 лет до 21 года. Однако критики обеспокоены тем, как именно будет обеспечиваться соблюдение закона, а также тем, что сказано в нём о совершеннолетии. Уильям Ла Женесс следит за развитием событий из нашей студии на Западном побережье. Здравствуйте, Уильям.

УИЛЬЯМ ЛА ЖЕНЕСС, журналист Fox News: Здравствуйте, Лиланд. Сторонники закона продвигали его последние 30 лет, и в отличие от президента Обамы, который не согласился подписать указ, президент Трамп не пьёт и не курит. Итак, это большая победа для здравоохранения. Запрет распространяется на всю табачную продукцию: сигареты, сигары, электронные сигареты, или вейпы, ставшие причиной сотен смертельных случаев.

Теперь задача государства — обеспечить соблюдение закона, и, как показывает история, это может стать проблемой. Калифорния стала одним из 19 штатов, где разрешённый возраст для курения уже подняли до 21 года, однако 20 процентов магазинов всё ещё продают табак несовершеннолетним.

ДОКТОР МАЙКЛ ОНГ, медицинский центр UCLA Heath: Всем известно, что табачные лавки или магазины по продаже вейпов должны работать только для взрослых, однако почти в половине этих мест не проверяют удостоверения личности и продают товар несовершеннолетним.

УИЛЬЯМ ЛА ЖЕНЕСС: Эксперты в области здравоохранения хотели от Трампа запрета на ароматизированные электронные сигареты, однако получили ответ, что подобный шаг выдавит определённые компании с рынка и перенесёт продажу электронных сигарет в подполье. Из-за этого число добавок, становящихся причиной смертельных случаев, только увеличилось.

Так, марихуана в штате Калифорния была легализована, исходя из предположения, что это уничтожит чёрный рынок её продажи, однако сегодня он процветает как никогда, а «косяки» легко доступны подросткам. Тем не менее большинство полагает, что любые меры, призванные остановить зависимость молодёжи от никотина, хороши.

МЕРИ МАККАСКЕР, жительница Лос-Анжелеса: Речь идёт о здоровье и здравом смысле. Кроме того, речь идёт о добавках, которые табачная индустрия использует, чтобы вызывать зависимость.

УИЛЬЯМ ЛА ЖЕНЕСС: Либертарианцы утверждают, что всё это великое лицемерие со стороны правительства. 18-летние имеют право голосовать, заключать браки, заводить детей, покупать оружие или служить в армии, однако, согласно подписанному на прошлой неделе указу, они не могут покупать табачную продукцию.

КРИСТЕН ЛЕМАНН, жительница Лос-Анжелеса: Я думаю, глупо, что мы можем отправлять людей в 18 лет воевать за нашу страну за рубежом, но при этом им не разрешено выпивать или курить, потому что всё это типа для взрослых, понимаете?

УИЛЬЯМ ЛА ЖЕНЕСС: Таким образом, следующая битва в этом процессе, если вам угодно, Лилан, будет проходить между экспертами и Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных товаров. Эксперты хотят, чтобы FDA осуществляло контроль за содержимым электронных сигарет: вкусовыми и прочими добавками, уровнем никотина. Я уверен, что мы увидим всё это в 2020 году.

Да, мы слышали как об этом говорили также президент Трамп и Меланья. С нами был Уильям Ла Женесс из студии на Западном побережье. Спасибо вам!

Дата выхода в эфир 26 декабря 2019 года.

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