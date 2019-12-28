Мнение: Надежда на улиток

Росстат пугает: к 2036 году (https://ria.ru/20191227/1562912794.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews) численность россиян снизится со 146 млн до 134,2 млн человек.

Или, напротив, вырастет до 150,1 млн (позитивный прогноз).

Но это, видимо, только если «мужики», по недавнему совету президента, перейдут на улиток.

Услышав от фермера во время недавней поездки в Адыгею, что виноградные улитки — самый сильный афродизиак в мире, Путин в обычной своей «элегантной» манере пошутил (https://yandex.ru/efir?from_block=efir_f5&stream_id=47110d955d477f78a54991e8bac70188): «Слышали, мужики? Все на улиток. И решим заодно демографическую проблему!».

Ну да, только на улиток вся надежда, учитывая, что более четверти российских семей, позволивших себе иметь детей, находятся за чертой бедности (https://tass.ru/obschestvo/7313227). 80% бедных в стране – это семьи с детьми. 72% семей (https://t.me/SerpomPo/4032) испытывают проблему даже со сбором детей в школу, а на операции детям в стране с бесплатной медициной (Путин (https://www.ntv.ru/video/1807823/?from=newspage)) деньги смс собирают госканалы. Чьи ведущие владеют бизнес-джетами (https://t.me/SerpomPo/4760), яхтами, виллами в Италии и квартирками в Лондоне (https://t.me/SerpomPo/3486).

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Источник: СерпомПо

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