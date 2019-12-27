Участники «Кино» записали новую версию «Троллейбуса» с вокалом Цоя — как звучит группа спустя 30 лет

В преддверии концертов в Москве и Санкт-Петербурге в 2020 году участники «Кино» записали новую версию песни «Троллейбус» с вокалом Виктора Цоя. Впервые трек вышел на альбоме «Начальник Камчатки» (1984).

Видео с кадрами из петербургской студии «Добролет» появилось на канале группы в YouTube. В записи трека приняли участие гитарист Юрий Каспарян и басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров.

Место за ударными занял участник проекта «Симфоническое кино» Олег Шунцов, за клавишами — композитор Игорь Вдовин, еще одну партию гитары исполнил гитарист группы «Тараканы» Дмитрий Кежватов. Вокальную партию музыканты заменили голосом Виктора Цоя с альбома «Последний герой».

Насколько известно, Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров записали трек на инструментах времен «Кино». Что же касается предстоящих шоу, они станут первыми со дня смерти фронтмена и распада группы в 1990 году.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Более 235 тыс. человек покинули сирийский регион Идлиб из-за боевых действий. Об этом говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарной деятельности от 27 декабря. По данным организации, среди вынужденных переселенцев по меньшей мере 140 тыс. детей. Они начали перемещение с северо-запада Сирии 12 декабря из-за увеличившегося уровня насилия. В ООН отметили, что в городе […]