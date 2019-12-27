Выплатили долг за газ: Украина получила от «Газпрома» $2,9 млрд

Российская компания «Газпром» выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.

Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя компании.

«С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, «Газпром» осуществил выплату $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», – уточнил сотрудник «Газпрома».

Об этом также на своей странице в facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны — большая. НАК «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах — согласно достигнутым договоренностям», — написал он.

Ще одна перемога. Для когось, може, й маленька. А для країни – велика. НАК «Нафтогаз України» отримав від «Газпрому» $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Гроші вже на українських рахунках – відповідно до досягнутих домовленостей.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2019

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко подтвердил выплату на своей странице в Facebook.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Более 235 тыс. человек покинули сирийский регион Идлиб из-за боевых действий. Об этом говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарной деятельности от 27 декабря. По данным организации, среди вынужденных переселенцев по меньшей мере 140 тыс. детей. Они начали перемещение с северо-запада Сирии 12 декабря из-за увеличившегося уровня насилия. В ООН отметили, что в городе […]