Выплатили долг за газ: Украина получила от «Газпрома» $2,9 млрд

Российская компания «Газпром» выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.
Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя компании.
«С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, «Газпром» осуществил выплату $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», – уточнил сотрудник «Газпрома».
Об этом также на своей странице в facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны — большая. НАК «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах — согласно достигнутым договоренностям», — написал он.
Ще одна перемога. Для когось, може, й маленька. А для країни – велика. НАК «Нафтогаз України» отримав від «Газпрому» $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Гроші вже на українських рахунках – відповідно до досягнутих домовленостей.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2019
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко подтвердил выплату на своей странице в Facebook.
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