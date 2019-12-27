Слова Дмитрия Губерниева про то, что Сталин сцыкло взорвали сеть

Губерниев без прикрас оценил роль Сталина во Второй мировой войне и столь же откровенно рассказал про место человека на России…
В интервью спортивный комментатор Дмитрий Губерниев откровенно размазал идола и кумира россиян — палача Иосифа Сталина.
Фанатики этого людоеда слюной поперхнулись когда прочитали:
«Где товарищ Сталин был в первые три дня войны? Он зассал и никуда не высовывался».
Это правда.
Сталин был шокирован. Гитлер за несколько дней уничтожил его «непобедимую армаду» и отправил в небытие планы по мировому господству.
И если бы не Лендлиз, Сталин бы никогда бы не смог изменить исход этой войны.
Говоря о сегодняшней России, Губерниев так описал ее духовно-скрепную высокую культуру:
«Для меня жизнь человека имеет большое значение – в России этого не хватает. У нас человеческая жизнь – мусор, до сих пор».
Добавить нечего.
Хотя нет!
Истерика у кремлевской быдл@вaты была зачетная!!!
Николай Иванов
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