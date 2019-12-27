Слова Дмитрия Губерниева про то, что Сталин сцыкло взорвали сеть

Губерниев без прикрас оценил роль Сталина во Второй мировой войне и столь же откровенно рассказал про место человека на России…

В интервью спортивный комментатор Дмитрий Губерниев откровенно размазал идола и кумира россиян — палача Иосифа Сталина.

Фанатики этого людоеда слюной поперхнулись когда прочитали:

«Где товарищ Сталин был в первые три дня войны? Он зассал и никуда не высовывался».

Это правда.

Сталин был шокирован. Гитлер за несколько дней уничтожил его «непобедимую армаду» и отправил в небытие планы по мировому господству.

И если бы не Лендлиз, Сталин бы никогда бы не смог изменить исход этой войны.

Говоря о сегодняшней России, Губерниев так описал ее духовно-скрепную высокую культуру:

«Для меня жизнь человека имеет большое значение – в России этого не хватает. У нас человеческая жизнь – мусор, до сих пор».

Добавить нечего.

Хотя нет!

Истерика у кремлевской быдл@вaты была зачетная!!!

Николай Иванов

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