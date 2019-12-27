Berlingske — Швеция продолжает искать миллиарды на оружие для «защиты от России»

В то время как в Дании с осторожностью воспринимают сообщения о «российской угрозе», в Швеции прямо говорят, что нападение из Москвы — это вполне вероятный сценарий, и призывают заранее подготовиться, пишет Berlingske. В частности, шведские власти призвали граждан хранить дома экстренный запас продуктов и других необходимых вещей на случай «возможной атаки». Население Швеции пока поддерживает масштабные инвестиции в оборону, хотя для этого потребуются огромные расходы, говорится в статье.



Reuters

Пока члены НАТО пытаются удовлетворить жёсткое требование президента США Дональда Трампа о выделении 2% ВВП на оборону, Швеция, которая на данный момент даже не входит в этот военный альянс, наращивает вооружения активнее многих соседей, отмечает Berlingske. Несколько десятилетий подряд шведская оборона сокращалась, боевых кораблей, истребителей и солдат становилось всё меньше. В итоге военные эксперты заключили, что в случае нападения Швеция, по сути, «не сможет себя защитить», говорится в статье.

Шведский министр обороны Петер Хультквист подчёркивает, что в наше время нужно уметь защищать себя от «опасного соседства» с Россией, и намерен разыскать дополнительные миллиарды на военные нужды: «Мы видели, что РФ сделала в Грузии, в Крыму и на Украине. Это показало, что общая ситуация в области безопасности изменилась. РФ вкладывает всё больше средств в военную отрасль и увеличивает присутствие в Балтийском море, хотя и не угрожает Швеции напрямую. Но мы видели, на что она способна», — заявил он. Вот так «чётко и ясно» Хультквист объясняет, почему Швеция сейчас расходует миллиарды крон на военные нужды, а её военная сфера развивается наиболее активно со времён холодной войны, пишет Berlingske.

Как пояснил преподаватель кафедры глобальных исследований Гётеборгского университета Юаким Берндтссон, который внимательно следит за развитием шведской обороны, если 20 лет назад Швеция тратила на оборону примерно 2,5% от своего ВВП, то на протяжении последних лет этот показатель составлял менее 1%. «Откровением для всех стало, когда несколько лет назад шведский главнокомандующий официально объявил, что в случае кризиса Швеция сможет обороняться не более недели. Эту тему широко обсуждали и политики, и простые шведы», — рассказал Берндтссон в интервью Berlingske.

Тогда шведское правительство и политики составили «дорогостоящий и очень амбициозный» план по укреплению обороны, говорится в статье. «Мы решили, что Швеция должна нарастить свой потенциал в том, что касается территориальной защиты страны. Поэтому было решено выделить значительные средства к 2021 году, а также до 2025 года отчислять на это дополнительную сумму», — заявил министр обороны Швеции в интервью Berlingske. «У Швеции уже есть хороший военный потенциал, который вырос за последние годы, но мы будем вкладываться в военную сферу и дальше, чтобы страна могла защитить себя при ряде сценариев», — также подчеркнул он.

Планируется, что до 2021 года Швеция выделит на оборону несколько десятков миллиардов крон, что позволит возобновить обязательную военную службу в стране и восстановить ряд прежде ликвидированных военных подразделений, пишет Berlingske. А с 2021 года Швеция планирует ещё больше увеличить военные инвестиции: шведские политики пообещали, что с 2021 по 2025 год будут ежегодно выделять на оборону «дополнительно по пять миллиардов крон» сверх военного бюджета, сообщается в статье. Таким образом, в общей сложности Швеция с 2025 года начнёт тратить на оборону по 60 миллиардов крон ежегодно, а к 2030 году эта сумма должна стать ещё больше, поясняет автор. Увеличение отчислений на оборону позволит нарастить персонал вооружённых сил, благодаря чему будет создан ряд новых военных соединений.

При этом Швеция не только нарастит количество солдат, но и обеспечит себе новое военное оборудование на сумму несколько десятков миллиардов крон, говорится в статье. В частности, Швеция уже заказала 60 новых истребителей Gripen E — это новая, более крупная и продвинутая модификация боевых самолётов, стоящих сейчас на вооружении. А в городе Карлскруна, расположенном на берегу Балтийского моря, шведский флот начал строительство двух подлодок, которые являются прототипами совершенно нового класса подводных судов. Кроме того, Швеция заказала два варианта американских ракет Patriot типа «земля — воздух». Первые будут сбивать вражеские самолёты, в то время как вторые смогут обезвреживать баллистические ракеты. По оценкам, стоимость сделки может составить до 30 миллиардов крон, включая техническое обслуживание и модернизацию ракет в течение всего срока их службы.

Так что на самом деле никто не знает, каким в итоге получится счёт — ясно лишь, что сумма будет исчисляться десятками миллиардов, прогнозирует Berlingske. Помимо новой техники и увеличения личного состава, Швеция в последние годы активно развивает сотрудничество в сфере обороны с рядом зарубежных партнёров. В частности, она уже приняла участие в нескольких совместных учениях — например, вместе с американскими военными подразделениями, в том числе на собственной территории. По мнению министра обороны Петера Хультквиста, такое поведение «вполне естественно» для нейтральной Швеции. «Мы углубляем сотрудничество со скандинавскими странами, в том числе с Данией, а также ведём совместную работу с рядом стран вокруг Балтийского моря и со многими членами Североатлантического альянса», — пояснил Хультквист. По его словам, такое сотрудничество призвано защитить «потенциально опасные» места в «кризисной ситуации».

Во времена холодной войны противникам Советского Союза, особенно США и странам НАТО, приходилось постоянно следить за своим оборонным потенциалом, напоминает автор. Это касалось и нейтральной Швеции, которая в 1970-е годы располагала очень мощными войсками, вполне способными отстоять нейтралитет и независимость страны. Согласно Шведскому институту исследований мира (СИПРИ), в 1990 году Швеция тратила 2,4% своего ВВП на военные расходы — в то время как к 2018 году эта цифра сократилась примерно до 1%, и это сильно сказалось на обороноспособности страны, отмечает Berlingske. Согласно официальной статистике, количество военных кораблей и самолётов Швеции с 1990 года уменьшилось на 70%, а число действующих военных частей за 30 лет снизилось на 90%.

«Тем самым Швеция извлекла максимальную выгоду из так называемого мирного дивиденда, который подразумевает, что освободившиеся после снижения военных расходов деньги можно тратить в других областях. Однако сейчас шведские политики считают, что дело зашло слишком далеко», — говорится в статье. И если в Дании до сих пор со значительной долей осторожности воспринимают любые заявления о «возможной угрозе со стороны России», то в соседней Швеции власти напрямую заявляют, что «нападение» со стороны Москвы является вполне «реальным сценарием», к которому нужно готовиться, пишет Berlingske. Более того, шведские власти рекомендовали всем гражданам держать дома запас продуктов и других необходимых вещей, достаточный, чтобы продержаться на протяжении недели «в случае возможной атаки».

Однако с амбициозными планами шведов по укреплению связаны и определённые проблемы, учитывая, что для этого требуются значительные финансовые средства, отмечает автор. Когда верховный главнокомандующий Швеции Микаэль Бюден представил на днях анализ политических планов по вооружению, стало ясно, что политикам легко было обещать увеличить ежегодные отчисления в военный бюджет на дополнительные 5 миллиардов крон к 2025 году, но выполнить это на практике будет не так просто, сообщается в статье. В анализе оговариваются как плохие, так и хорошие стороны этих планов.

Шведские военные «подтверждают необходимость перевооружения», но приходят к выводу, что для выполнения поставленных политиками целей на десятилетний период оборонному сектору не хватает примерно 40 миллиардов крон, поясняет автор. Поэтому придётся искать новые способы для пополнения военного бюджета. «Мы вводим банковский налог. Мы внесли дополнительные миллиарды в бюджеты, и у нас есть возможность осуществить все запланированные инвестиции. Мне кажется, все понимают, что сейчас необходимо вкладывать средства в оборону Швеции», — подчеркнул министр обороны Швеции в интервью Berlingske.

Шведское население пока в целом поддерживает идею масштабных инвестиций в оборону страны, поясняет эксперт Юаким Берндтссон. По его словам, проблема оборонного потенциала страны занимает важное место в списке тем в рамках исследований и опросов общественного мнения. Однако всем понятно, что на воплощение в жизнь амбициозных планов Министерства обороны Швеции не хватает ещё многих миллиардов, отмечается в статье. «Большой вопрос, будет ли готово шведское население и дальше поддерживать наращивание вооружений, если эти деньги заберут, например, у школ или у экологических организаций», — заключил Берндтссон в интервью Berlingske.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Более 235 тыс. человек покинули сирийский регион Идлиб из-за боевых действий. Об этом говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарной деятельности от 27 декабря. По данным организации, среди вынужденных переселенцев по меньшей мере 140 тыс. детей. Они начали перемещение с северо-запада Сирии 12 декабря из-за увеличившегося уровня насилия. В ООН отметили, что в городе […]