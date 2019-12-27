Cumhuriyet — в энергетической войне США с Россией Турция должна «получить своё»

Во время «тактических войн», когда США даже отменяют эмбарго на поставку оружия Южному Кипру, чтобы «вбить клин» и попытаться максимально снизить важность поставок российского газа в Европу, Турция должна отстаивать собственные интересы, полагает Cumhuriyet. Поэтому Анкаре надо, напротив, налаживать связи с Москвой, чтобы при «переделе» сырьевых запасов Восточного Средиземноморья у Турции и Турецкой республики Северный Кипр была возможность «получить своё», говорится в статье.



Reuters

США и РФ «сталкиваются на Украине, в Сирии и даже в Ливии», однако «настоящая борьба за власть» между Вашингтоном и Москвой идёт вокруг Евросоюза и стратегически важных поставок природного газа, пишет Cumhuriyet. РФ сейчас реализует сразу два крайне важных проекта по строительству газопроводов: «Северный поток — 2», предназначенный для поставок природного газа из РФ в Германию, и «Турецкий поток», по которому газ пойдёт в Турцию, а оттуда — дальше в ЕС, поясняет автор.

Однако в Вашингтоне считают, что эти трубопроводы, которые будут поставлять российский газ в Европу как с севера, так и с юга, «сделают Евросоюз зависимым от Москвы в энергетике и усилят российское влияние», говорится в статье. По мнению автора, цель США — попытаться «удержать ЕС в своих руках», иначе позиции американцев перед лицом Китая, с которым в ближайшие годы им ещё предстоит «сводить счёты», и России, которая с большой долей вероятности продолжит выступать в роли союзника Пекина, значительно ослабнут.

Именно поэтому при подписании президентом Дональдом Трампом оборонного бюджета Вашингтон принял решение ввести новые санкции в отношении компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2», считает автор: «Это значит, что США уже напрямую «берут на прицел» Россию и Германию». Немецкое правительство резко отреагировало на этот ход США, подчеркнув, что он «подразумевает вмешательство во внутренние дела Германии и Европы». В то время как посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что решение его страны о санкциях является «чрезвычайно проевропейским», и подчеркнул: «Цель заключается в диверсификации европейских источников энергии, чтобы одна страна или один источник не оказывали слишком сильное влияние на Европу через энергетику», — что можно считать явным «сигналом» в адрес ЕС, пишет Cumhuriyet.

По мнению автора, беспокойство США по поводу «российского влияния на Европу через энергетику» напрямую касается также вооружённых конфликтов в Сирии и Ливии: «Один из аспектов сирийской проблемы, хотя и не главный, связан с вопросом, по какому маршруту катарский газ будет передаваться на европейский рынок. Конфронтация в Восточном Средиземноморье и обострившаяся в связи с этим ливийская тема тоже в некотором смысле имеют отношение к «энергетической войне» США и России», — говорится в статье.

Вопрос о том, каким именно маршрутом будут транспортироваться в Европу запасы природного газа и нефти из Восточного Средиземноморья, интересует США и Россию не меньше, чем те страны, через которые проходят маршруты, подчёркивает Cumhuriyet. Ведь Вашингтон не хочет, чтобы Москва обрела «сильное влияние на Европу через энергетику», как дал понять американский дипломат Гренелл, — и это побуждает США создавать альтернативные варианты энергоснабжения Европы в обход России.

С этой целью американцы, с одной стороны, пытаются обеспечить Европу сжиженным природным газом через такие морские терминалы, как Роттердам, а с другой — активно пытаются повлиять на маршруты транспортировки природного газа Восточного Средиземноморья в Европу, поясняет автор. На повестке дня сейчас два варианта: газ пойдёт или по «более дешёвому маршруту» — из Турецкой Республики Северного Кипра в Турцию, или по более дорогостоящему пути — Южный Кипр, затем Крит, Греция и Италия. При этом вопрос о маршруте отражается на многих проблемах региона, и прежде всего — на кипрской проблеме, подчёркивается в статье.

Как полагает автор, заключение Турцией соглашения о морских границах с Ливией — это «правильный шаг», подразумевающий вмешательство в вопрос маршрута. Однако если Анкара всё же отправит в Ливию турецкие войска, это станет ошибкой, поскольку в таком случае Турция рискует увязнуть в ливийской гражданской войне, а также появится опасность «столкновения с Россией», предупреждает Cumhuriyet.

Главное, на чем Анкаре нужно сосредоточиться в момент, когда Южный Кипр, Греция и Израиль при поддержке США готовятся подписать соглашение по Восточно-Средиземноморскому газопроводу (EastMed), — это вопрос о том, «есть ли у РФ интересы в области транспортировки газа Восточного Средиземноморья в Европу», говорится в статье. По мнению автора, во время «тактических войн», когда США готовы даже отменить эмбарго на поставку оружия Южному Кипру, чтобы «вбить клин» между ним и Россией, Анкаре следует придерживаться прямо противоположной тактики — и напротив, искать возможные пути сотрудничества с Москвой «не только в Сирии, но и в Ливии».

Кроме того, соглашение Турции с действующим в Триполи правительством на практике не является «соглашением с Ливией», подчёркивается в статье: «Даже если отправить туда войска и обеспечить господство правительства Триполи над всей Ливией (что маловероятно), это соглашение не решит главного вопроса. Ведь главный вопрос — это передел запасов Восточного Средиземноморья, возможность для Турции и Турецкой республики Северный Кипр получить своё». А путь к этому, как полагает автор, лежит через договорённости с Сирией и Египтом. Лишь договорившись с Сирией и заручившись поддержкой России, Турция сможет лоббировать свои интересы и «отколоть» Египет от фронта Южный Кипр — Израиль — Греция, заключает Cumhuriyet.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Более 235 тыс. человек покинули сирийский регион Идлиб из-за боевых действий. Об этом говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарной деятельности от 27 декабря. По данным организации, среди вынужденных переселенцев по меньшей мере 140 тыс. детей. Они начали перемещение с северо-запада Сирии 12 декабря из-за увеличившегося уровня насилия. В ООН отметили, что в городе […]