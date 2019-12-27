Суд в Одессе освободил из-под ареста 11 человек, их готовят к обмену – СМИ

11 «одесских террористов и других любителей России» отпустили из-под ареста, чтобы обменять на украинцев, которых боевики удерживают в ОРДЛО. Об этом 27 декабря со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщает «Думская».
Собеседник издания отметил, в частности, что Приморский райсуд Одессы отменил арест «подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями».
По данным «Думской», все 11 человек были отправлены на контрольный пункт въезда и выезда (КПВВ) Майорское в Донецкой области «возле Горловки, где в воскресенье состоится обмен».
После встречи «Нормандской четверки» в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. По информации СМИ, он состоится 29 декабря. Речь идет о формуле обмена «всех на всех».
24 декабря адвокат Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркнула из списка на обмен удерживаемыми лицами пятерых экс-беркутовцев.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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