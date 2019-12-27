Украина и Молдова подписали договор о поставках газа

Украина и Молдова 27 декабря подписали договор о поставках газа с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба «Оператора ГТС України».
Соответствующий межоператорский технических договор о взаимодействии по европейским правилам был подписан между украинским оператором, ООО «Молдоватрансгаз» и АО «Молдовагаз».
Согласно документу, газ можно будет транспортировать в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки: Лиманское, Алексеевка, Гребеники, Каушаны и Ананьев.
«Таким образом, это полностью завершит разблокировку трансбалканского газового коридора», – говорится в сообщении.
В конце 2019 года украинский оператор подписал договора с Румынией, Польшей и Венгрией. На данный момент проходят переговоры с российским «Газпромом» и словацким оператором Eustream.
17 ноября вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа». Документ предусматривает создание отдельного оператора газотранспортной системы Украины, который будет независимым «Нафтогазу» (анбандлинг), но останется в государственной собственности. Закон обеспечивает проведение анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), на которой настаивал НАК.
9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №314 IX «О внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, который касается создания в Украине независимого оператора газотранспортной системы. Документ вступил в силу 11 декабря.
17 декабря секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию «Оператора газотранспортной системы Украины».
24 декабря компания «Оператор газотранспортной системы Украины» прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Премьер Алексей Гончарук сообщал, что «Оператор газотранспортной системы Украины» получил лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.
27 декабря в Еврокомиссии подтвердили, что «Оператор газотранспортной системы Украины» готов к работе по европейским правилам.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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