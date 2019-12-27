Снижение уровня кислотности морской воды связали с разрушением кожи акул

Группа ученых из южноафриканского Университета Штелленбош поделилась результатами недавно проведенного исследования, в рамках которого оказалось, что кожа акул является очень чувствительной, и ее способно разрушить даже небольшое снижение уровня кислотности Мирового океана.

На протяжении длительного периода времени эксперты занимались изучением проблемы снижения уровня кислотности Мирового океана, пытаясь понять, как оно влияет на обитателей океана. Проблема рассматривалась на примере акул, кожа которых покрыта особым видом чешуи. Эксперименты и многочисленные наблюдения показали, что их кожа может быть полностью разрушена со временем. В ходе наиболее масштабного эксперимента кошачьих акул содержали в воде с низким уровнем кислотности в течение девяти недель.

В результате ученые отметили, что наружный слой четверти чешуек за этот период был полностью разрушен.

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