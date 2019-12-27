Зеленский подписал новый избирательный кодекс Украины

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс, сообщила Верховная рада.
Сообщается, что в парламент документ «возвращен с подписью от президента», передает ТАСС.
Летом Зеленский отказался подписывать кодекс, направленный ему Андреем Парубием, который был тогда спикером Рады. Зеленский заявил, что документ противоречит конституции и предложил парламенту доработать кодекс.
В кодексе предусмотрено введение так называемых открытых региональных списков. Предполагается, что избиратели на участках самостоятельно будут формировать список партии, которая при преодолении проходного барьера попадет в парламент.
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Последнее: Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс, сообщила Верховная рада. Сообщается, что в парламент документ «возвращен с подписью от президента», передает ТАСС. Летом Зеленский отказался подписывать кодекс, направленный ему Андреем Парубием, который был тогда спикером Рады. Зеленский заявил, что документ противоречит конституции и предложил парламенту доработать кодекс. В кодексе предусмотрено введение так называемых […]
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