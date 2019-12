От Кожевниковой на детском празднике до Собчак на открытии китайского ресторана: 32 самых концептуальных вечеринки декабря

Самая зенитная

Мероприятие: благотворительный вечер «Звезды детям»

Гости: Михаил Боярский, Александр Кержаков, Сосо Павлиашвили, Иван Никифоров

Формат: в ресторане Goose Goose состоялся девятый благотворительный вечер фонда Александра Кержакова и Ивана Никифорова «Звезды детям», собравший на нужды своих подопечных более 8 миллионов рублей. Президент «Зенита» Александр Медведев первым сделал пожертвование в пользу детей от лица футбольного клуба, перечислив по 1 тысяче евро за каждый забитый гол и успешно отраженный голкипером мяч. Актер Константин Хабенский поддержал сбор средств, пригласив подопечных на спектакль «Контрабас» и пообещав личную встречу после своего спектакля. Все оформление мероприятия было наполнено воспоминаниями о домашних новогодних праздниках советской эпохи. Шеф-повар ресторана Goose Goose Роман Киселев специально разработал тематическое меню этого вечера, включив в него знакомые всем с детства традиционные праздничные блюда в современной трактовке. Подарком для гостей стали выступления Сосо Павлиашвили и преданного болельщика «Зенита» Михаила Боярского.

Самая японская

Мероприятие: ужин с создателем ресторанной империи NOBU Нобу Мацухисой

Гости: Эмин Агаларов, Андрей Малахов и Наталья Шкулева, Мария Кравцова, Федор Смолов

Формат: в ресторане NOBU Moscow прошел грандиозный ужин в компании самого влиятельного японского шеф-повара в мире — Нобу Мацухисы. Предыдущий визит создателя мировой империи NOBU в Россию состоялся пять лет назад. За это время в столице многое изменилось — неизменным осталось лишь фирменное качество японских блюд легендарной сети. Эталонное мастерство позволяет NOBU считаться одним из лучших ресторанных брендов на гастрономической карте Москвы. Ценителей философии непревзойденного Нобу Сана угощали специальным меню, в которое вошли такие блюда, как «Такос с черной икрой», «Кобэ тосазу антикучу с салатом латук драй мисо», новинка 2019 года — «Кап Суши» и другие гастрономические шедевры мастера. Ужин прошел с участием корпоративного шефа Эрве Курту и нового шефа сети московских NOBU Игорем Паком, который начал свою карьеру в этом месте 10 лет назад простым поваром, а сегодня возглавляет два московских филиала империи Нобу Мацухисы.

Самая миланская

Мероприятие: KIKO MILANO Magical Holiday

Гости: Эльвира Т, Виктория Рунцова, Женя Малахова, Кристина Каширина, Константин и Ольга Андрикопулос

Формат: в баре Belka Gastrobar состоялась предновогодняя вечеринка итальянского косметического бренда KIKO MILANO, вдохновленная волшебным сиянием лимитированной коллекции Magical Holiday. Она была создана для того, чтобы подчеркнуть красоту и очарование каждой девушки. Коллекция включает в себя все ключевые средства для создания праздничного макияжа: декоративную косметику, средства для ухода за кожей, аксессуары и подарочные наборы. За музыкальное настроение вечеринки отвечала DJ Дуся Яструбицкая, а за новогоднее — сверкающий макияж от профессиональных визажистов с помощью средств из новой коллекции, гадание на картах Таро и искрящиеся пузырьки игристого.



Самая миссионерская

Мероприятие: благотворительный вечер «Любимые куклы в хорошие руки»

Гости: Алексей Агранович, Александра Ревенко, Ирина Безрукова, Юлиана Слащева, Ольга Каталина

Формат: в Новом Пространстве Театра Наций Киностудия «Союзмультфильм» и Фонд «АРТИСТ» провели второй благотворительный аукцион в поддержку ветеранов театра, кино и анимации. В качестве лотов были представлены эксклюзивные кукольные композиции — герои всеми любимых мультфильмов, изготовленные в единственном экземпляре специально для мероприятия мастерами «Союзмультфильма» по мотивам знаменитых анимационных шедевров — «Винни Пух», «Крокодил Гена», «Гофманиада». Вели аукцион популярные актеры Алексей Агранович и Александра Ревенко. Всего от продажи лотов было собрано более семи миллионов рублей. Помимо этого, в рамках торжественного вечера при поддержке часового бренда Ulysse Nardin была презентована восстановленная версия анимационного фильма «Сказка о царе Салтане» (режиссеры Иванов-Вано, Мильчин, 1984 г.) под музыкальное сопровождение Симфонического оркестра Русской филармонии.



Самая горная

Мероприятие: открытие Sumosan Courchevel

Гости: Яна Расковалова, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Александр Терехов, Надежда Оболенцева, Снежана Георгиева, Виктория Борисевич

Формат: в ресторане Sumosan в Radisson Славянская состоялся светский ужин в честь прибавления в международной сети Sumosan — новое заведение расположилось в Куршевеле 1850, в Six Sences Residences. Предвкушая горнолыжный сезон, в тот вечер в московском Sumosan была создана атмосфера французского курорта. Владелицы сети — Джанина Волкова и Марина Любавина — приветствовали друзей, для которых была сооружена фотозона с заснеженными горными вершинами, уютными шале и указателем на новый ресторан. Угощением гостей заведовал лично Бубкер Белкхит, занимающий позицию бренд-шефа сети уже более 20 лет. Черная икра, морепродукты, шампанское — все в лучших традициях любимого ресторана. Вечер получился по-семейному теплым, гости вспоминали рождение первого московского Sumosan и, конечно, шумно и весело встречали новый проект в Куршевеле, мечтая вскоре собраться вместе уже там.



Самая мыслящая

Мероприятие: интеллектуальная вечеринка «Партия»

Гости: Александра Ревенко, Михаил и Илья Куснирович, Урсула Ким, Антон Севидов

Формат: в Центральном доме шахматиста имени Михаила Ботвинника прошла IV интеллектуальная вечеринка «Партия» от создателей фестиваля Chess & Jazz. Вечер начался с парного блиц-турнира, в котором приняли участие 8 команд. Победу одержали Галия Карякина и Екатерина Волкова из Karjakin’s Team. Основатель Chess&Jazz Ник Бабин вручил победителям, выигравшим все матчи, колонку Harman Kardon Esquire и коллекцию вина от Российской шахматной федерации. В лектории CHESSНОЕ Слово by Harman Kardon главный редактор портала jazz.ru и преподаватель Академии джаза Кирилл Мошков рассказал о роли женщин в истории джаза. В рамках лектория все гости смогли увидеть и протестировать в действии новую умную акустическую систему Harman Kardon Citation — голосовое управление «Google Ассистент» позволяет в считанные секунды находить ответы на любые вопросы, а также включать любимые треки. Приглашенных гостей у Центрального дома шахматиста встречал спортивный автомобиль — Porsche Cayenne Coupe, предоставленный официальным дилером Порше Центр Москва.



Самая спортивная

Мероприятие: запуск фитнес-приложения WELPS

Гости: Ксения Собчак, Яна Расковалова, Виктория Манасир, Светлана Бондарчук, Сергей Минаев, Надежда Оболенцева, Оксана Лаврентьева

Формат: в «Романов Двор» гуру фитнеса и здорового питания @tetyamotya Наталья Давыдова устроила самую грандиозную ЗОЖ-вечеринку по случаю запуска фитнес-приложения WELPS. Главная героиня вечера подготовила для своих гостей настоящую спортивную площадку и самое эффектное и вкусное ПП-меню: бургеры, пиццу, десерты, закуски, коктейли и не только. Устроить себе читмил позволили даже самые ярые приверженцы здорового образа жизни. Зажигательные танцы под самые популярные хиты финалистов шоу «Песни на ТНТ» Боронину, AMCHI, SLAME и сеты от известных диджеев Щедрина и Orange добавляли драйва и заряжали гостей отличным настроением. Главным сюрпризом для всех присутствующих стало выступление группы «Мумий Тролль», все гости подпевали Илье Лагутенко и не покидали танцпол до самого завершения вечера!

Наталья Давыдова известна авторством одноименных онлайн-марафонов и серии книг #ПРЕССУЙТЕЛО. Третий сезон трехмесячного курса с полезными рецептами и подробным пошаговым планом ежедневных тренировок в этом году стартовал на платформе WELPS. Сегодня в приложении зарегистрировалось более 187 тысяч участников, нацеленных на преображение и победу в марафоне.



Самая восточная

Мероприятие: торжественный прием Национального дня Государства Катар

Гости: Полина Максимова и Егор Корешков, Алена Свиридова, Игорь Петренко, Сати Казанова, Жасмин

Формат: в «Метрополе» состоялся торжественный прием, приуроченный к празднованию Национального дня государства Катар. Погрузиться в культуру эмирата и поздравить посла Катара, Его Превосходительство Фахада Мохамедовича Аль-Аттыйя, с праздником пришли около 600 человек — представители дипломатических кругов, бизнеса и искусства. Для гостей были приготовлены два главных сюрприза — блюда национальной кухни и необычная музыка. Деликатесы представила одна из самых узнаваемых кулинарных звезд Катара, шеф-повар Нуф Аль-Марри, чье авторское кафе «Роза пустыни» представляет страну в Национальном музее Катара.

У гостей нарасхват шли мадруба (тушеная в пряностях курица с овощами и рисом), маждбус (баранина с рисом), а также нутовый суп с красной смородиной, лимоном и кинзой. Авторские десерты подавались с зеленым арабским кофе на шафране. На главной сцене зала расположился ансамбль Kymatic, музыканты весь вечер услаждали гостей пряными музыкальными коктейлями, смешивая академическую музыку с этническим колоритом. Второй зал был отведен под lounge-зону с джазовыми импровизациями Риада Маммадова и минималистическими произведениями трио Игоря Яковенко.



Самая голосистая

Мероприятие: Opera Night от компании Premierpharm

Гости: Виктория Шелягова, Юлия Акимова, Яна Лапутина, Дмитрий Дудинский, Евгений Заболотный

Формат: в Москве состоялась Opera Night — закрытый светский прием компании Premierpharm. Почетных гостей вечера ожидал изысканный ужин от шеф-повара ресторана «Большой» и концерт блистательной джазовой певицы Теоны Контридзе. А настоящей жемчужиной волшебного вечера стало выступление солистов Большого театра. Арии из опер Пуччини в исполнении обладательницы уникального сопрано Светланы Касьян и одного из лучших молодых мастеров бельканто, лирического тенора Алексея Татаринцева, никого не оставили равнодушными. Каждый гость Элины Тестер и Opera Night получил в подарок сказочное настроение и новогодние подарки от компании Premierpharm. Она является официальным представителем абсолютного лидера среди инъекционных препаратов и антивозрастных средств по уходу за кожей лица и тела — американской компании ABG Lab во главе с ее основательницей и идейным вдохновителем Элиной Тестер.

Самая юбилейная

Мероприятие: 20-летие ММОМА

Гости: Фредерик Маль, Алена Долецкая, Андрей Малахов, Алиса Хазанова, Полина Аскери, Ольга Свиблова, Андрей Бартенев

Формат: Московский музей современного искусства (ММОМА) торжественно отметил свое 20-летие открытием юбилейного проекта «ММОМА 99/19» на Петровке, 25. Выставка объединила 20 профессионалов из разных областей науки и культуры — от режиссеров и музыкантов до врачей, ученых и рестораторов. Под руководством кураторской группы ММОМА они предложили особый взгляд на обширное музейное собрание отечественного искусства в разрезе своей профессиональной деятельности. Приглашенными кураторами юбилейного проекта стали Михаил Алшибая (медицина), Алена Долецкая (медиа), Андрей Малахов (телевидение), Владимир Мухин (гастрономия), Ольга Трейвас (архитектура), Диана Вишнева (танец), Алиса Хазанова (кино), Федор Конюхов (мореплавание), Илья Лагутенко (музыка), Андрей Артемов (мода), Олег Воскобойников (история), Фредерик Маль (парфюмерное искусство), Кирилл Серебренников (театр), Кети Чухров (философия), Владимир Сорокин (литература), Федор Смолов (спорт) и голосовой помощник Marusia (информационные технологии).

В выставке также приняли участие директор Центра им. Ж.Помпиду Бернар Блистен, британский художник Мартин Крид, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели, ответственные за направление «искусство». Для проекта ММОМА 99/19 будет создана специальная инклюзивная программа, подготовленная совместно с программой поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд». Проект открыт для посещения до 17 мая 2020 года.



Самая разнохарактерная

Мероприятие: вечеринка PACO RABANNE

Гости: Лукерья Ильяшенко, Ирина Горбачева, Евгений Цыганов, Инга Меладзе, Жан-Мишель Щербак, Дарья Малыгина

Формат: в Цехе Изящных Искусств состоялась вечеринка в честь запуска новой коллекции ароматов PACOLLECTION от Paco Rabanne. В этот вечер в Atelier Beaux Arts гости могли познакомиться не только с новинками, но и с героями Pacollective в России, которые воплощают характер каждого из ароматов. PACOLLECTION — это встреча противоположностей, каждая из которых — индивидуальность. Шесть новых ароматов, шесть ярких эпитетов, отражающих самые разные стороны человеческой личности. Ирина Горбачёва (Erotic Me), Юля Лёд (Fabulous Me), Игорь Андреев (Dangerous Me), Никита Орлов (Strong Me), Гена Малинин (Crazy Me) и Авдотья Александрова (Genius Me) — магнетически привлекательные молодые люди и девушки, которые воплощают собой дух, образ и характер каждого аромата коллекции. Новая линейка бренда сочетает самые неожиданные ингредиенты, собранные лучшими мастерами мира.



Самая французская

Мероприятие: Фредерик Бегбедер на открытии ресторана «Вечные Французы»

Гости: Катерина Шпица, Елизавета Пескова, Кристина Шаповалова, Мария Цигаль

Формат: на Кузнецком мосту, 19 стр. 1 распахнул двери новый ресторан Эдуарда Стерликова, известного гастрономической Москве по проекту JIS Asian bistro & wine, — «Вечные французы». Это не ещё один ресторан французской кухни, а ресторан французского образа жизни — где, как в Париже, очень любят натуральные продукты, превращают любой прием пищи в особый ритуал и действительно разбираются в вине. Хедлайнером открытия стал французский писатель Фредерик Бегбедер. Под его DJ-сет и бургундское вино в знаменитых бокалах австрийской марки Mark Thomas (которых нет больше нигде в Москве!) парижской атмосферой ресторана в этот вечер наслаждались многие зведные гости.

В «Вечных французов» стоит идти за wine friendly едой на каждый день, большим выбором вина и чтобы на время перенестись из Москвы в Европу. Кстати, название ресторана объясняется не только концепцией, но еще и локацией: «Вечные французы» расположились в историческом месте Кузнецкого моста, которое раньше считалось очень французским из-за обилия модных бутиков. По будням в ресторане действуют завтраки, по выходным — бранчи, а в пятницу и субботу в «Вечных французах» играют диджеи.



Самая решительная

Мероприятие: Woman Who Matters — 2019

Гости: Софико Шеварднадзе, Татьяна Веденеева, Александр Цыпкин, Наталья Шкулева, Дина Немцова, Екатерина Одинцова

Формат: в Цифровом Деловом Пространстве состоялся Международный Форум «Woman Who Matters». На женском бизнес-форуме около 300 спикеров из России, Китая, Франции, США обсудили самые актуальные вопросы современных женщин. Уже третий год подряд главный женский бизнес-форум собрал топ-менеджеров крупных российских и зарубежных компаний, PR-специалистов, блогеров, дизайнеров, женщин-инфлюенсеров в digital-среде, HR-директоров, предпринимательниц, многократных олимпийских чемпионов, теле- и радиоведущих и журналистов.

В течение двух дней лидеры мнений дискутировали о женском предпринимательстве и роли женщины в современном деловом пространстве, делились историями успеха, обсуждали лучшие кейсы и практики компаний-лауреатов премии. После окончания деловой программы в первый день Форума состоялась торжественная церемония вручения премии Woman Who Matters. Награды получили компании, которые внесли значительный вклад в устранение стереотипов по отношению к женской карьере, занимающиеся популяризацией идей гендерного разнообразия и привлечением внимания к роли женщин в различных сферах деятельности. По словам Анны Рудаковой, основателя и генерального директора премии и Форума, Woman Who Matters является премией о женщинах, для женщин и про женщин.



Самая туманная

Мероприятие: рождественский бранч Jo Malone London

Гости: Сергей Лазарев, Мария Кожевникова, Юлианна Караулова, Татьяна Геворкян, Маша Цигаль

Формат: светская Москва собралась в особняке Спиридонова на рождественский обед бренда Jo Malone London. Дать официальный старт долгожданной предновогодней поре в этом году приехала модель и актриса Поппи Делевинь, глобальный амбассадор британского парфюмерного бренда. Прекрасная Поппи в наряде от Oscar de la Renta, обуви от Penelopa Chilvers, серьгах Noor Fares, и сопровождаемая шлейфом любимого аромата Orange Bitters от Jo Malone London, собрала гостей за праздничным столом и поделилась своими впечатлениями от второго визита в Москву: «Это посещение запомнится мне теплотой, с которой меня встретили. Здесь великолепная и чарующая атмосфера». Словно по взмаху волшебной палочки, особняк Спиридонова на один день превратился в сверкающий дворец — сияющие рождественские огни, золотые канделябры с горящими свечами, огромная новогодняя елка с подарками от Jo Malone London. Собравшиеся наслаждались угощениями и увлекательным представлением фокусников под музыкальное сопровождение композитора-неоклассика Виктора Осадчева.



Самая семейная

Мероприятие: друзья бренда Oscar et Valentine на елке ЦДЛ

Гости: Ирина Йовович, Мила Марсель, Аниса Ашику, Артем Акимов

Формат: в преддверии Нового года бренд Oscar et Valentine, поддерживающий семейные ценности, по традиции собрал друзей в Центральном Доме Литератора и приготовил для них настоящую новогоднюю сказку из Парижа. Юные гости и их родители сразу погрузились в сказочную атмосферу в сочетании с историческими интерьерами ресторана. Анимационная программа радовала: в каминном зале дети веселились, рисовали на песке, создавали яркие слаймы. Появление Деда Мороза, которого дети мечтали увидеть на празднике, стало ярким моментом для всех собравшихся. Маленькие гости традиционно читали ему стихи, пели песни, участвовали в конкурсах и получали подарки. Затем прозвучал третий звонок и пригласил всех маленьких зрителей на спектакль «Алые Паруса». Родители тем временем смогли посетить шоурум Oscar et Valentine, чтобы лично познакомиться с дизайнером Стефани Ленуар и собственником бренда в России Татьяной Шевченко, а также оценить изделия, их качество и узнать историю марки.



Самая добрая

Мероприятие: МакХэппи День 2019

Гости: Никита Панфилов, Ирина Безрукова, Маргарита Митрофанова, Дарья Повереннова, Анастасия Гребенкина, Алиса Толкачева

Формат: с 18 ноября по 31 декабря в большинстве предприятий «Макдоналдс» по всей России прошла ежегодная благотворительная акция «МакХэппи День». 18 лет подряд компания организует её в пользу детей, нуждающихся в поддержке. Подключиться к масштабному благотворительному мероприятию мог любой желающий — для этого достаточно было купить порцию знаменитого картофеля фри или картофеля по-деревенски. Часть средств с каждой покупки направляется на проекты Благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда».

Крупная акция прошла в Москве 6 декабря в «Макдоналдс» на Арбате. Получить заказ в этот день можно было из рук российских звёзд театра и кино, спортсменов, телеведущих и музыкантов, традиционно поддержавших акцию. Второй год подряд ее партнером выступает технологическая компания Masterсard. В рамках такого сотрудничества 1 рубль с каждого заказа с порцией картофеля фри, оплаченного картой Masterсard, дополнительно перечисляется в Фонд «Дом Роналда Макдоналда». Собранные в ходе проведения акции «МакХэппи День 2019» средства будут переданы на поддержку проектов Фонда. В первую очередь они будут направлены на строительство бесплатной семейной гостиницы Дом Роналда Макдоналда в Москве. Благодаря открытию такого «Дома вдали от дома» дети с серьезными заболеваниями, находящиеся на длительном лечении, не разлучаются со своими семьями.

Самая аутентичная

Мероприятие: открытие ресторана J.Z. Peking Duck на Цветном бульваре

Гости: Ксения Собчак, Ян Гэ, Ирина Хакамада, Александр Терехов, Анна Чурина

Формат: светская Москва собралась на вечеринке в честь открытия всех трех этажей ресторана J.Z. Peking Duck на Цветном бульваре. На один вечер рекордно большой ресторан китайской аутентичной кухни в историческом особняке закрыл свои двери для обычной публики и открыл для встречи светской. Старт мероприятию дал шеф-повар Юань Бин Тао с программой chef’s table: мастер своего дела продемонстрировал гостям вечера технику разделки и сервировки аутентичной утки по-пекински. Зрители смогли попробовать на вкус блюда Китая по оригинальным рецептам ресторана.

Вечер продолжила певица Ян Гэ с музыкальным выступлением на китайском, русском и английском языках. В завершении мероприятия гостей ждал DJ-сет от Марка Щедрина. На первом этаже ресторана расположилась зона lounge, где гости могли принять участие в арт-активации китайской художницы Ван Сулин, которая известна своими «живыми» картинами, написанными непосредственно в присутствии зрителей, а также увидеть вживую настоящую чайную церемонию. За тематические комплименты ответил партнер вечера, бренд люксовой корейской косметики Dr.Jart+, который предложил целый набор ухода для лица, актуальный после долгой вечеринки.

Самая свежая

Мероприятие: презентация EQURE

Гости: Ясмина Муратович, Екатерина Евстропова, Ирина Йовович, Юлия Квин, Глеб Пекли

Формат: при поддержке кофейни «Кофе Бюро» и студии по персональному уходу за улыбкой «Insmile» прошла презентация первого отбеливающего ополаскивателя для полости рта EQURE. Основатель стоматологии InSmile, ведущий стоматолог в области протезирования и профилактической медицины и создатель EQURE Глеб Пекли провел public talk о новинке, ответил на вопросы, как правильно ее использовать, и поделился планами на будущее. Гостям были предложены сырники, гранола, матча-мюсли, чиа пудинг с ягодами, а также кофе на растительном молоке и вкусный чай, после которых все желающие протестировали EQURE в действии.



Самая эволюционная

Мероприятие: лекция и ужин @food_as_a_delicious_medicine

Гости: Полина Киценко, Вика Газинская, Надежда Оболенцева, Иляна Эрднеева, Екатерина Дарма, Инга Берман

Формат: адепты здорового образа жизни — Полина Киценко и Вика Газинская — собрали друзей в Лужниках, в спортивной студии #SlimFitClub. На раннем ужине гостям представили уникальное меню на основе «Эволюционной диеты», давнего увлечения Газинской, а также рассказали о том, как идеальная система питания помогает в оздоровлении организма и поддержании красоты. Нежный суп-пюре из зеленой спаржи и лука порея, очень зеленый салат, салат из мини-шпината, вешенок и батата в азиатской заправке, а также пирожное «картошка» были приготовлены по личным рецептам Вики Газинской совместно с шеф-поваром SML café. Лекция и ужин @food_as_a_delicious_medicine прошли в стенах студии Полины Киценко неслучайно, поскольку #SlimFitClub не просто спортивный клуб, но еще и образовательное пространство. Помимо #телоВдело и работы над улучшением физической формы, просвещение и обучение здоровому образу жизни являются ключевыми аспектами студии, так же как постановка долгосрочных целей и воплощение в жизнь основного лозунга #через5летна5летмоложе.



Самая уютная

Мероприятие: открытие бутика Brunello Cucinelli

Гости: Паскуале Терраччано (посол Италии), Николай Усков, Полина Аскери, Борис Белоцерковский, Зара, Мария Богданович, Екатерина Мцитуридзе

Формат: Brunello Cucinelli объявляет об открытии самого большого бутика в Москве на Кутузовском проспекте, 31. Новое пространство занимает два этажа площадью в 428 м². Атмосфера бутика полностью отражает фирменный стиль итальянского модного дома, штаб-квартира которого расположена в небольшом городке Соломео, в Умбрии. Интерьер продолжает фирменный стиль бренда: мебель из европейского ореха светлых тонов, полы из фактурного камня песочного оттенка, мягкая мебель из натуральной ткани и большие окна расширяют пространство и создают характерный для Brunello Cucinelli уют.

В бутике представлены женская и мужская одежда и аксессуары бренда, в которых преобладают изделия из высококачественного кашемира. Коллекции выполнены из натуральных материалов и воплощают в себе гармоничное сочетание ручного труда, многолетних традиций и инноваций. Мероприятие по случаю открытия бутика посетил Брунелло Кучинелли — председатель совета директоров и исполнительный директор Brunello Cucinelli. Коктейль в бутике продолжился торжественным ужином в резиденции посла Италии.



Самая юная

Мероприятие: открытие первого бутика Maison ESVE

Гости: Сати Казанова, Ясмина Муратович, Инна Маликова, Дарья Субботина, Ирина Чайковская

Формат: модный дом ESVE открыл двери своего первого бутика в Москве, где прошла презентация новой капсульной коллекции Joséphine, посвященной танцовщице и актрисе афроамериканского происхождения Жозефине Бейкер, символу «золотых» двадцатых годов прошлого столетия. Дизайнеры вдохновлялись яркими выступлениями, талантом и смелостью Жозефины, а также блеском декораций и бурными вечеринками, гремевшими почти век назад. Отправились в путешествие в настоящей капсуле времени — она перенесла их прямиком в 1920-е и обратно в канун 2020-го, из эры творчества и феерии в эру инноваций и технологий. Атмосферными спутниками на этом пути стали наряды, возвращающие на сто лет назад, и диджитал арт-инсталляция, отправляющая гостей прямиком в будущее.

Модный дом ESVE основан в 2015 году российскими дизайнерами, выпускницами Британских вузов Central Saint Martins и British Higher School of Art & Design. Дизайнерский дуэт создает ежесезонные коллекции деми-кутюр, а также капсулы в рамках коллабораций. Внимание к деталям и обилие ручной работы — это то, что в первую очередь ассоциируется с ESVE, а перьевые клатчи стали визитной карточкой бренда.



Самая открытая

Мероприятие: запуск проекта OPENSTAGE

Гости: Ирина Хакамада, Илья Бачурин, Ростислав Хаит, Тина Кузнецова (Zventa Sventana), Евгений Цыганов

Формат: experience-бюро VISIONÄR, создававшее события для крупных брендов в России, Франции, Катаре и США, представило свою новую нетворкинг-платформу OPENSTAGE и провело первую встречу. Генеральным партнером выступил бренд «ОНЕГИН». Основной площадкой вечера стал «Цех Изящных Искусств» — штаб-квартира бюро VISIONÄR. Презентация проекта проходила в формате светского квартирника — будто все приглашенные и артисты пришли в гости к хозяинам дома — Роману Ковалишину, Саяне Максановой и Марине Глуховой.

На вечере выступили 10 артистов — первых героев, отобранных кураторами проекта OPENSTAGE. Ими стали Ариадна, Арсений Светлов, GLOOM, Mika, Elissey, INNIT, Нил Мкртчан, MILKMANN’S, Максим Трофимчук, Ankabookabo. Две другие сцены развернулись в пространствах по соседству. Сцена Zabiyaka Records предложила клубную музыку и порадовала выступлениями группы «POKAPRЁT» (Евгений Цыганов, Михаил Химаков и Андрей Муравкинин), Milkmanns, Natia Rigava и Mike Lartey. Сцена бара Соль была решена в формате чилаута.

Для подачи заявки на участие в OPENSTAGE достаточно выложить видео длиной не больше минуты в Instagram с хештегами #openstagemoscow и #oneginmoments и отметить @visionar_msc. Прием заявок проходит по трем направлениям — «Слово» для писателей и поэтов, «Музыка» для музыкантов любых жанров и «Перформанс» для танцоров, актеров и художников, работающих с перформансом как с художественной дисциплиной. Следующая встреча платформы OPENSTAGE соcтоится уже в феврале 2020 года. Прием заявок открыт до 1 февраля 2020 года.



Самая яркая

Мероприятие: знакомство с новой краской Garnier Olia

Гости: Евгений Седой, Влад Лисовец, Наталья Подольская

Формат: презентация новой краски Garnier Olia в Москве проходила в Музее русского импрессионизма на Лениградском проспекте с насыщенной культурной программой, включающей посещение экспозиции музея и pablik-talk вместе с главным экспертом бренда Garnier Евгением Седым. Новая стойкая крем-краска Olia представляет систему безопасного домашнего окрашивания волос. Евгений Седой:

Особенностью данной краски является отсутствие аммиака в её составе. Аммиак отвечает за доставку пигментов в структуру волос, в краске Olia функция транспортёра краски в волос делегирована цветочным маслам, которых в составе 60%. Масло способно на большее, чем просто ухаживать за волосами. Технология Oil Delivery System способствует максимальному проникновению пигмента в структуру волоса, разглаживанию поверхности каждого волоса и длительному сохранению насыщенного цвета. Средства гипоаллергенны, поэтому обеспечивают оптимальный комфорт для кожи головы. В новой коллекции представлено 23 уникальных оттенка от светлого до темных цветов. Ко всему прочему крем-краска Garnier Olia закрашивает до 100% седины. Так что это миф, что краска без аммиака может не справиться с сединой!



Самая предусмотрительная

Мероприятие: открытие праздничного сезона галерей «Времена Года»

Гости: Илья Бачурин, Мария Кравцова, Иван Чуйков, Ирина Йовович, Виталий Козак

Формат: галереи «Времена Года» официально открыли праздничный сезон и пространство #VGFair. На территории наземного вип-паркинга уже работают для всех посетителей торгового центра: гастрономическая зона, каток, детская горка, тир. В зоне еды и напитков открылись корнер ресторана Spettacolo и тематический корнер Beluga. Также на территории расположилась десятиметровая золотая ель и елочный базар. За музыкальное настроение на открытии вечера отвечал DJ Kozak, умеющий заводить публику самыми известными музыкальными хитами.



Самая детская

Мероприятие: детская елка Vikiland x Sasha Kim в Барвихе

Гости: Мария Кожевникова с детьми, Юлия Барановская с детьми, Виктория Дайнеко, Олеся Кожина-Бословяк с дочками, Анастасия Задорина

Формат: в Барвихе состоялся детский праздник в стиле DISCO, организованный семейным клубом VIKILAND совместно с детским брендом SASHA KIM. Новогодняя атмосфера и вкуснейшие сладости от кондитерской French cake, тематические мастер-классы и различные детские активности, зажигательная анимация и весёлая дискотека, поздравления Деда Мороза и Снегурочки — всё это и многое другое было представлено гостям на празднике. В программе вечера была предусмотрена beauty-зона с глиттерами и причёсками, примерка платьев SASHA KIM и красочная фотосессия. Ну, а специальным подарком для детишек стало выступление Эммануэль Турецкой, которая исполнила две новогодние песни перед выходом Деда Мороза.



Самая мобильная

Мероприятие: закрытие сезона Мобильного художественного театра

Гости: Жан-Мишель Щербак, Павел Каплевич, Ингеборга Дапкунайте, Ольга Сутулова, Ольга Филипук, Михаил Зыгарь

Формат: в ресторане итальянской кухни Tinto прошёл виниловый бранч с журналистом, медиаменеджером, создателем Мобильного художественного театра Михаилом Зыгарем. Писатель рассказал о прошедшем сезоне и новых спектаклях, которые выйдут в приложении МХТ в новом году. В начале следующего года Мобильный художественный театр планирует выпустить спектакль по произведениям Ольги Бергольц в Санкт-Петербурге, а также представить спектакли жителям других регионов России.

Стоит отметить, что каждое блюдо бранча было названо в честь одного из спектаклей: хамон из тунца, горчица, хурма — «Свинарка и пастух»; филе тунца, белый лук, маринованный перец — «Зарядье»; спагетти с морепродуктами и сливочным соусом — «Рок-Тверская»; мороженое из вишни с каперсами и шоколадом — «Когда башни были маленькими». Спектакли Мобильного художественного театра доступны в любое время года. Нужно открыть приложение МХТ, надеть наушники и отправиться на прогулку по предлагаемому маршруту. В 2019 году театр номинировали на премию «Золотая Маска», спектакль «1000 шагов с Кириллом Серебренниковым» получил премию «Сноб», а также был представлен в номинации «Лучший театрализованный проект» премии «Звезда Театрала».



Самая крепкая

Мероприятие: Levi’s® Christmas Party

Гости: Анзор Канкулов, Екатерина Повелко, Александра Жаркова, Снежина Кулова, Петр Романов, Влад Лисовец

Формат: в Новом Пространстве Театра Наций Levi’s® собрал друзей бренда и представил коллекцию «Super Future» («Сверх-Будущее») SS20. Оверсайз силуэты DadLeisure, ностальгия по 80-м и 90-м, инновационные технологии Performance Denim, глобальные запуски и яркие коллаборации — гости закрытой вечеринки Levi’s® Christmas Party узнали все инсайды сезона весна-лето 2020. За праздничное настроение на мероприятии бренда отвечало музыкальное объединение Point — команда креативных молодых диджеев, знающих, как создать предновогоднюю атмосферу на вечеринке. Кульминацией вечера стало выступление студентов социального проекта бренда в сфере современного музыкального образования — Levi’s® Music Project. 16 ярких, молодых, талантливых и непохожих друг на друга ребят представили свои первые творения перед большой аудиторией.



Самая легендарная

Мероприятие: вечеринка adidas Originals

Гости: Полина Аскери, Денис Симачев, Айдан Салахова, Павел Табаков, Таисия Румянцева

Формат: adidas Originals совместно с командой легендарного Shop & Bar Denis Simachev провели громкую вечеринку в честь культового силуэта Superstar, который в следующем году отметит свои 50 лет. Сегодня adidas Originals Superstar — самый узнаваемый силуэт в истории бренда, который не теряет своей актуальности и является неотъемлемым элементом уличной культуры «вне времени» по всему миру. Совместно с adidas Originals команда Дениса Симачева буквально на одну ночь полностью преобразила пространство на Тверском бульваре, открыв возможность всем присутствующим еще раз погрузиться в уже ностальгическую атмосферу любимого бара с его узнаваемым китчевым интерьером под музыку знаменитого лайн-апа Low Budget Family: DENIS SIMACHEV, DJ ORANGE, MARK SCHEDRIN, FEDOR FOMIN, MICHAEL GRECHANIKOV, DMITRIY NESTEROV, ARTEM ZVEREV. Угощали гостей легендарной пиццей с лососем и уткой и лучшими коктейлями Shop & Bar Denis Simachev.



Самая домашняя

Мероприятие: рождественский бранч Electrolux

Гости: Светлана Бондарчук, Эвелина Хромченко, Аркадий и Надежда Новиковы, Мария Ивакова, Никита Ефремов, Оксана Акиньшина, Марика Кравцова, Ян Гэ

Формат: в загородном доме у ресторатора Ильи Тютенкова и кинопродюсера Екатерины Кононенко состоялся традиционный рождественский бранч Electrolux с амбассадором бренда Владимиром Мухиным. Авторский сет, вдохновленный скандинавской кухней, готовили на бытовой технике из новой коллекции Electrolux Intuit, используя ресторанные методы приготовления с паром и скоростного охлаждения в приготовлении десертов. Владимир Мухин отправил гостей в гастрономическое путешествие по Скандинавии. Во время бранча подавали эклеры с паштетом из цесарки и шоколадом, печеный картофель с морскими ежами, краба с черным лимоном, говяжье ребро с моченой брусникой, а на десерт гостей ждало хвойное мороженое и сказочный десерт Electrolux с дополненной реальностью.



Самая мультяшная

Мероприятие: премьера анимационного фильма «Фиксики против Кработов»

Гости: Инга Оболдина с дочерью, Кристина Бродская с детьми, Саша Новиков, Ярослав Ефременко, Анастасия Дятлова, Максим Королев

Формат: в Москве в кинотеатре Октябрь (Каро-11) прошла премьера полнометражного анимационного фильма «Фиксики против Кработов». Его представили основатель проекта «Фиксики», продюсер, соавтор сценария и автор песен Георгий Васильев, сопродюсер фильма Илья Попов и Николай Саркисов, представитель сопродюсера фильма Сергея Саркисова, а также режиссеры-постановщики Василий Бедошвили, Олег Ужинов, Иван Пшонкин. Вся творческая группа призналась, что она лично знакома с фиксиками: маленькими человечками, которые живут внутри техники. Каждый из них рассказал об этом свою историю. Затем Георгий Васильев предложил пригласить на премьерный просмотр самих фиксиков, для чего попросил зрителей выключить телефоны, надеть маски героев и выкрикнуть самое главное слово фиксиков «Тыдыщ!».



Самая волшебная

Мероприятие: Ciao, Bambini — открытие итальянского детского клуба от Eataly!

Гости: Филипп Киркоров, Мария Кожевникова, Виктория Дайнеко, Алина Буре, Инга и Соня Меладзе, Вячеслав Манучаров

Формат: звезды российского шоу-бизнеса приехали на праздник в честь открытия первого в Москве итальянского клуба Ciao, Bambini, который теперь работает в гастрономическом пространстве Eataly Moscow на Киевской ежедневно и без выходных! Eataly Moscow — аутентичный гастрономический уголок Италии в Москве, поэтому и сезонная ярмарка тут называется по-итальянски, Mercatino Di Natale. Не покидая Москвы, посетители совершают путешествие по Апеннинскому полуострову.

Instagram гостей праздника наполнился снимками на фоне ярких рождественских фотозон и инсталляций. Образовательно-развлекательная программа впечатляла — гости осваивали азы итальянского языка, погрузились в мир кино, прикоснулись к созданию гигантской раскраски c итальянскими символами и пейзажами, ну а настроение задавали итальянские музыканты. Для детей организовали поездку за новыми впечатлениями в прямом смысле слова — по территории Eataly Moscow курсировал поезд, на маршруте следования которого — и рестораны, и игровая, и зона с мастер-классами, и сцена. И, конечно, встреча с итальянским Дедом Морозом — Баббо Натале!

Самая космическая

Мероприятие: первый день рождения пространства красоты Still Beauty Space

Гости: Галина Ротенберг, Ольга Свиблова, Марина Лошак, Наталья Еприкян, Екатерина Варнава, Елена Карисалова

Формат: в Мультимедиа Арт Музее, Москва состоялся закрытый ужин в честь первого дня рождения пространства красоты Still Beauty Space. Здесь впервые в Москве в одном месте представлены услуги в области красоты, галерея современной фотографии и бутик-ресторан. Сегодня Still Beauty Space продолжает свое развитие, в числе первых запуская самые актуальные и инновационные услуги в косметологии, представляя прогрессивные аппараты и сотрудничая с избранными профессионалами российского рынка beauty-индустрии.

В рамках вечера гостям был впервые представлен арт-проект, созданный известным фотографом Сашей Гусовым специально для Still Beauty Space. В нем приняли участие директор Мультимедиа Арт Музея, Москва Ольга Свиблова, основатель Центра Фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская, основатель Fragmentart Club Ирина Вольская, артист Александр Гудков, продюсер и актриса Наталья Еприкян, Екатерина Варнава, режиссёр Василиса Кузьмина, создатель Культурного Фонда Still Art Foundation и пространства красоты Still Beauty Space Елена Карисалова.



