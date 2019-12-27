Sputnik решил оспорить санкции Эстонии в суде

Эстонское бюро Sputnik оспорит в суде санкции, которые ввели власти страны, сообщила шеф-редактор «Sputnik Эстония» Елена Черышева.
Она сообщила, что ведется «очень большая работа», МИА «Россия сегодня» проводит консультации с юристами, передает ТАСС.
По словам Черышевой, задействованы «эстонская международная адвокатская контора» и юристы из Москвы. В Бюро данных по отмыванию денег отправлен «первый пакет документов».
«Следующим этапом мы планируем идти обращаться в суд», – сказала она.
Напомним, власти Эстонии заявили, что против сотрудников «Sputnik Эстония» возбудят уголовные дела, если они до 2020 года не перестанут работать на МИА «Россия сегодня».
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что власти республики «применяют в соответствии с эстонским правопорядком политику санкций Европейского союза».
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Последнее: Эстонское бюро Sputnik оспорит в суде санкции, которые ввели власти страны, сообщила шеф-редактор «Sputnik Эстония» Елена Черышева. Она сообщила, что ведется «очень большая работа», МИА «Россия сегодня» проводит консультации с юристами, передает ТАСС. По словам Черышевой, задействованы «эстонская международная адвокатская контора» и юристы из Москвы. В Бюро данных по отмыванию денег отправлен «первый пакет документов». […]
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