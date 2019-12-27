СБУ за год разоблачила шесть шпионов, которые работали под прикрытием дипломатических представительств

27.12.2019, 23:06, Новости дня

Служба безопасности Украина в 2019 году разоблачила шесть шпионов, которые работали под прикрытием дипломатических представительств. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Все шесть человек стали в Украине персонами нон грата.

В СБУ добавили, что во Львовской области разоблачили российского консул-советника. По версии следствия, он собирал информацию о состоянии Вооруженных сил Украины и готовил представителей национальных меньшинств для акций по дискредитации Украины на международной арене.

В течение года по материалам контрразведки СБУ было открыто 239 уголовных производств, среди которых 57 производств связаны с государственной изменой, семь – со шпионажем, 54 – с террористической и диверсионной деятельностью, а также четыре –  с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Служба безопасности Украина в 2019 году разоблачила шесть шпионов, которые работали под прикрытием дипломатических представительств. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба ведомства. Все шесть человек стали в Украине персонами нон грата. В СБУ добавили, что во Львовской области разоблачили российского консул-советника. По версии следствия, он собирал информацию о состоянии Вооруженных сил Украины и готовил представителей […]

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