Москва потратит на Новый год более 1,7 миллиарда рублей

Москва потратит на празднование Нового года около 1,75 миллиарда рублей. Это подсчитал РБК, основываясь на данных портала госзакупок.

В числе трат — оформление города и парков (больше 561 млн рублей), катки в московских парках (825 миллионов), концерты, ярмарки и народные гуляния (304 миллиона), фейерверки (почти 35 миллионов) и подарки (более 20 миллионов). В этом году столица не заказывала новые элементы оформления — компания «ОЭК» использовала то, что было приобретено в прошлом году.

При этом парки занимаются своим оформлением самостоятельно, больше всех на это потратил Бабушкинский парк (18,3 млн рублей), находящийся на окраине города. ВДНХ и Парк Горького, а также «Зарядье» не объявили ни одного тендера на свое оформление. В последнем уточнили, что его украшением занимался город. Источник РБК в правительстве Москвы утверждает, что оформлением парков Горького и ВДНХ занималась «ОЭК», используя старые конструкции.

304 миллиона рублей потратят на концерты, ярмарки и народные гуляния, 108 миллионов из них — на «Елку мэра» и новогодние представления в Гостином дворе.

РБК отмечает, что ряд трат вырос по сравнению с прошлым годом. В том числе сумма на оформление выросла более, чем в полтора раза (в 2018 году — 323 миллиона рублей). Траты на катки тоже были значительно меньше (381 миллион), но потраченная на фейерверки сумма почта не изменилась.

Источник: Новая газета

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Последнее: Москва потратит на празднование Нового года около 1,75 миллиарда рублей. Это подсчитал РБК, основываясь на данных портала госзакупок. В числе трат — оформление города и парков (больше 561 млн рублей), катки в московских парках (825 миллионов), концерты, ярмарки и народные гуляния (304 миллиона), фейерверки (почти 35 миллионов) и подарки (более 20 миллионов). В этом году столица не […]