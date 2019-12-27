База с военными США подверглась ракетному обстрелу в Ираке

В Ираке военная база, на которой находится контингент США, подверглась ракетному обстрелу, сообщили в иракской армии.
База расположена рядом с городом Киркук. Там размещены военные США и Ирака, а также подразделения полиции и антитеррористических ведомств, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Официальные источники не сообщали о пострадавших. Как передает Sky News Arabia, очевидцы сообщают о ранении одного из полицейских.
Неподалеку от базы нашли пусковую установку, которая, предположительно, и была использована для ракетного обстрела.
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Последнее: В Ираке военная база, на которой находится контингент США, подверглась ракетному обстрелу, сообщили в иракской армии. База расположена рядом с городом Киркук. Там размещены военные США и Ирака, а также подразделения полиции и антитеррористических ведомств, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Официальные источники не сообщали о пострадавших. Как передает Sky News Arabia, очевидцы сообщают о […]
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